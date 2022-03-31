ليلى الشافعي



اختتم منتدى «قضايا الوقف الفقهية» العاشر فعالياته بعد أن أقيم «عن بعد» خلال الفترة من 22 إلى 23 الجاري.



وكان المنتدى تحت شعار «قضايا مستجدة وتأصيل شرعي»، برعاية وزير الأوقاف عيسى الكندري وبالتعاون بين الأمانة العامة للأوقاف، والبنك الإسلامي للتنمية.



وخلال افتتاح المنتدى، ألقى الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالإنابة صقر السجاري كلمته، ثم ألقى رئيس اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية د.خالد مذكور عبدالله المذكور كلمته، وتبعه ممثل البنك الإسلامي للتنمية د.عبدالله بن محمد كلمة البنك، واختتمت الكلمات الافتتاحية بكلمة المشاركين التي ألقاها أ.د.عجيل جاسم النشمي.



وتم بعد ذلك بدء الجلسات العلمية، فكانت الجلسة العلمية الأولى مخصصة للموضوع الأول بعنوان (قواعد تفسير شرط الواقف) برئاسة د.خالد مذكور المذكور «رئيس اللجنة العلمية للمنتدى»، وتم فيها استعراض (3) أبحاث علمية لكل من: أ.د.علي محيي الدين القره داغي، د. مصطفى بولند داداش، ود.فراس عبدالحميد أحمد الشايب «رحمه الله» والذي توفاه الله عز وجل يوم الأربعاء الماضي، سائلين الله عز وجل أن يغفر له ويتغمده برحمته، وقد عرض بحثه نيابة عنه أ.د.أحمد محمد السعد.



كما عقدت الجلسة العلمية الثانية المخصصة للموضوع الثاني بعنوان (وقف الثروة الزراعية) برئاسة د.عبد المحسن الجار الله الخرافي «الأمين العام الأسبق للأمانة العامة للأوقاف»، وتم فيها استعراض (3) أبحاث لكل من: أ.د.عبد القادر بن عزوز، أ.د.عائشة أحمد سالم حسن، د.مدحت جاسم محمد السبعاوي.



وتم في صباح اليوم الثاني للمنتدى يوم الأربعاء 20 شعبان 1443هـ الموافق 23 مارس 2022م عقد الجلسة العلمية الثالثة المخصصة للموضوع الثالث بعنوان (وقف الأموال المشبوهة والمكتسبة بطرق غير مشروعة) برئاسة أ.د.علي إبراهيم الراشد «الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الكويت، وعضو اللجنة العلمية للمنتدى»، وتم فيها استعراض (4) أبحاث لكل من: أ.د.عجيل جاسم النشمي، د.خالد عبدالله محمد أبا الصافي المطيري، د.محمد عود علي الفزيع، د.هشام بن مبارك بن عياد بوهاش.



وقد تم تشكيل لجان صياغة لكل موضوع من موضوعات المنتدى، حيث اجتمعت كل لجنة، وصاغت القرارات والتوصيات لكل موضوع من الموضوعات المطروحة.



وانتهت أعمال المنتدى بتلاوة البيان الختامي المتضمن للقرارات والتوصيات التي خرجت بها لجان الصياغة للموضوعات الثلاثة للمنتدى العاشر، وهي:



الموضوع الأول: قواعد تفسير شرط الواقف.



الموضوع الثاني: وقف الثروة الزراعية.



الموضوع الثالث: وقف الأموال المشبوهة والمكتسبة بطرق غير مشروعة.



وقد أتاحت اللجنة العلمية للمنتدى فترة شهر للباحثين المشاركين في المنتدى العاشر لتلقي الملاحظات على القرارات والتوصيات عبر المراسلة من خلال إيميل المنتدى، كون هذه القرارات غير نهائية، حيث ستعرض الملاحظات على اللجنة العلمية للمنتدى للخروج بالصيغة النهائية للقرارات والتوصيات، ومن ثمة طباعتها في كتاب مستقل متضمنا كافة الأبحاث والمناقشات والردود.