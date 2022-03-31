هنأ رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية د.بدر المطر صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء، والشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بوافر الخير واليمن والبركات.



وأكد المطر في تصريح صحافي أن شهر رمضان دائما ما يشهد حركة مرورية كثيفة، لاسيما ما يصاحبه من تحديات فريدة بالنسبة لجميع مستخدمي الطريق، مشيرا في الوقت ذاته إلى ارتفاع نسبة الحوادث والإصابات والوفيات المرورية خلاله إلى ذروتها، ومن المؤسف أن نشهد وقوع مئات الحوادث وعشرات الوفيات كل عام.



ولفت إلى أن هناك مخالفات مرورية متكررة يرتكبها السائقون خلال شهر رمضان، وبحسب التقارير السنوية تأتي في مقدمتها القيادة بسرعة عالية للحاق بموعد الإفطار، وإيقاف مركباتهم بصورة مخالفة بجوار المساجد عند صلاة التراويح، ما يعوق حركة السير وإغلاق مخارج المواقف ومداخلها، وإعاقة حركة المركبات بالوقوف خلفها، والوقوف العشوائي أمام المراكز التجارية، والمناطق التجارية التي تشهد ازدحاما مروريا.



وأشار إلى ضرورة اتباع عدد من النصائح لتحقيق القيادة الآمنة خلال شهر رمضان تتمثل في تفهم القدرات الخاصة لكل شخص، والانتباه لمستخدمي الطريق الآخرين والذين يحتمل أن تكون لهم ذات حدود القدرات الخاصة، وأهمية توقع كل الأمور والالتزام بالقيادة بشكل دفاعي، والتخطيط لإدارة الوقت لتجنب الحاجة للاندفاع وزيادة السرعة، مع الالتزام بحزام الأمان دائما.



وبين أن شهر رمضان هو الوقت الأمثل للبدء بممارسة العديد من السلوكيات الإيجابية، وعلينا جميعا احترام الأنظمة المرورية وأهمية التقيد بها وجعلها سمة من سمات شهر رمضان الكريم.