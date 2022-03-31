عبدالعزيز الفضلي



أكد ممثل سفير الشباب العربي بمملكة البحرين صادق السويدي المكانة المتميزة التي تحتلها الحركة الكشفية الكويتية على المستويين العربي والدولي بقيادة رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية النائب د.عبدالله الطريجي، مشيرا الى الإنجازات التي تحققت في عهده، موضحا أنها تدل على المضي قدما في دعم الشباب الكشفي على جميع الأصعدة.



جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به السويدي خلال زيارته البلاد ولقائه مع نائب رئيس الجمعية حسين المقصيد وبحضور عضو مجلس الإدارة علي بلال.



وأوضح السويدي أن اللقاء كان مثمرا، لاسيما انه تم خلاله طرح ومناقشة العديد من الأمور التي تتعلق بالحركة الكشفية ومن أبرزها التوجه الى إقامة مؤتمر كشفي في الكويت خلال شهر أغسطس لمكافحة التدخين وتنظيم بطولة كرة قدم بمشاركة أندية القادسية والعربي والكويت وفريق من جمعية الكشافة الكويتية، لافتا الى أن ذلك سيتم اعتماده خلال اجتماع يعقد قريبا ليتبلور على أرض الواقع في إطار التعاون المشترك بين مكتب سفير الشباب العربي وكشافة الكويت.



من جانبه، رحب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة حسين المقصيد بالأشقاء من مملكة البحرين في بلدهم الثاني الكويت، مشيدا في الوقت نفسه بفكرة إقامة مؤتمر توعوي لمكافحة التدخين يشارك به حشد من المنتسبين للحركة الكشفية على المستويين العربي والدولي.



وأضاف المقصيد انه تم التطرق الى إقامة بطولة كروية تضم أندية كويتية وجمعية الكشافة الكويتية تقام في مملكة البحرين الشقيقة، مثمنا الجهود التي يقوم بها الأشقاء البحرينيون في هذا الجانب والتي تدل على أن الجميع يعمل على خدمة الشباب والارتقاء بالحركة الكشفية.



‫