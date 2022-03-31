أعلن القنصل العام للكويت في أربيل د.عمر الكندري أمس انطلاق مشروع كويتي لكفالة اكثر من ألف يتيم بإقليم كردستان العراق ضمن حملة «الكويت بجانبكم».



وقال الكندري في تصريح لـ «كونا» ان المشروع يتم تنفيذه من قبل الشركاء المحليين بالتعاون مع دائرة المنظمات غير الحكومية بحكومة إقليم كردستان العراق ويأتي ضمن خطة تم اعدادها مسبقا لمساعدة المحتاجين والنازحين في الاقليم.



وأضاف: وزعنا الحصص المالية المقدمة من قبل الجمعيات والمنظمات الخيرية الكويتية من خلال المتبرعين للأيتام الموجودين في اقليم كردستان العراق، مشيرا الى ان «الاداء الانساني» الذي جبلت عليه الكويت سيتواصل لتقديم المعونات الانسانية لمحتاجيها وسوف يتم الاعلان عن مشاريع مستقبلية.



من جهته، قال رئيس منظمة حباء للتنمية والاغاثة الانسانية محمد سليم في تصريح مماثل انه ستتم كفالة 1140 يتيما ضمن المشروع موزعة على مختلف مناطق العراق وإقليم كردستان، ونسعى الى زيادة الكفالات والمنح الى عدد كبير من الايتام لافتا الى ما مر به العراق من حروب وكوارث امتدت لعقود وزادت من حالات الفقر والعوز.



وأعرب سليم عن شكره للكويت والجمعيات الخيرية لتقديم الدعم المستمر للمحتاجين في العراق خصوصا الحملات الانسانية لكفالة الايتام.



وسبق ان تكفلت الكويت نحو عشرة آلاف يتيم عراقي على مدى الاعوام الماضية كما قدمت العديد من المعونات الانسانية لهم.