محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين الزراعيين م.علي الغيث انطلاق مهرجان الزراعة من مقر جمعية المهندسين الزراعيين بمنطقة كيفان بمشاركة عدة شركات الأحد الماضي، مبينا أن الهدف من المهرجان تعزيز العلاقة بين المواطنين والمقيمين والشركات الزراعية بغرض الاستفادة من المعلومات التي تتعلق بالزراعة.



وأشار الغيث إلى أن المعرض يعتبر منفذا لعرض كل الأشجار والنباتات التي يحتاج كل مواطن لوضعها في بيته دون العناء والذهاب للشركات، مضيفا ان أعضاء الجمعية أبدوا استعداداتهم وأيدوا المهرجان الذي اختتم أنشطته أمس.



من جهته، قال م.أحمد الهندي إن الهدف من المعرض تعريف المواطنين والمقيمين بالمنتجات الزراعية والتعرف على أساليب الزراعة المتطورة وإعطاء مجال للأسئلة والاستفسارات لصاحب الشأن عن اي معلومة زراعية.



من جهتها، أكدت الشركات المشاركة أن الحضور بهدف عموم الفائدة مع التعريف بأساسيات الزراعة وتقديم شروح على بعض النباتات التي يتم زراعتها داخل المنزل أو في الحديقة المنزلية مع إعطاء كل تلك المعلومات لزوار المعرض.



وبين فارس الشمري أن الخطوة التي بادرت بها جمعية المهندسين الزراعيين دليل على وعي مسؤوليها واهتمامهم بالزراعة وحرصهم على إعطاء المواطنين والزوار نبذة عن الزراعة.