بيروت ـ عامر زين الدين



شدد عضو كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل أبو فاعور على «العلاقة السياسية المشتركة بين الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية خصوصا ان المعركة السياسية القادمة لها أساس سياسي مشترك أيضا تحديدا في بناء الدولة، والمحافظة على مصالحة الجبل، والدفع قدما في مشروع بناء الدولة على حساب أي مشاريع أخرى».



وأعلن أبو فاعور عقب لقائه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، موفدا من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أن «التنسيق قائم ودائم بيننا وبين حزب القوات اللبنانية وهو تنسيق سياسي وليس فقط انتخابي، يقوم على أساس صلب تاريخي هو المصالحة التاريخية التي حصلت في الجبل يوم زار المختارة الرجل الكبير البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير، وكانت تلك المصالحة التي نتمسك فيها اليوم أكثر من أي وقت مضى».



وأكد بخصوص المجريات الانتخابية، أن «الأمور تتقدم على مستوى جبل لبنان في العلاقة والتنسيق الانتخابي بيننا وبين القوات اللبنانية وأطراف أخرى في جبل لبنان، والأمور أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الانجاز الكامل، أما باقي المناطق فلها اعتبارات أخرى تناقش بحيثياتها الخاصة».



وأكدت معلومات متابعة لـ«الأنباء» تذليل معظم العقبات التي كانت تعتري اعلان اللوائح المشتركة بين التقدمي والقوات بعد تثبيت الشراكة مع حزب الوطنيين الاحرار في الجبل، وباتت اللائحة في دائرة الشوف-عاليه على الشكل التالي:



الشوف: تيمور جنبلاط ومروان حمادة عن المقعدين الدرزيين، حبوبة عون، جورج عدوان، وايلي قرداحي عن المقاعد المارونية الثلاثة، سعد الدين الخطيب وبلال عبدالله عن المقعدين السنيين، فادي معلوف عن مقعد الروم الكاثوليك.



عاليه: أكرم شهيب عن أحد المقعدين الدرزيين، راجي السعد وجوال فضول عن المقعدين المارونيين، ونزيه متى عن مقعد الروم الارثوذكس.



أما بالنسبة للبقاع الغربي فاستقر الرأي أن يكون للقوات لائحة تحافظ فيها على مرشحها الأساس داني خاطر حيث ستتحالف مع مستقلين تتبين أسماؤهم تباعا، وللاشتراكي لائحة ثانية يتحالف فيها مع الجماعة الإسلامية ومحمد القرعاوي.