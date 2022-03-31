القاهرة ـ محمد صلاح



كثيرا ما تفاجئ نجمات الفن جمهورهن بالاطلال عليهن بشعر مقصوص بشكل لافت للنظر ومبالغ فيه، وتتغير اسبابهن الى اللجوء للظهور بهذه الصورة، اما موضة او البحث عن لوك جديد، او اكتئاب، او تمرد على بعض الازمات الشخصية والعاطفية، واحيانا للهروب من النفس.. «الأنباء» ترصد بالاسماء والاسرار قائمة الفنانات اصحاب الشعر القصير:



كانت الفنانة شيرين عبدالوهاب قد فاجأت الرأي العام بحلاقة شعرها «عالزيرو» عقب اعلانها انفصالها عن الملحن حسام حبيب لتصيب الجميع بصدمة شديدة، واعتبرت ان ذلك ايذانا بتخلصها من فترة عصيبة وخروجها من مرحلة الآلام والايذاء النفسي، وأصرت على ان تشارك في العديد من الحفلات وهي حليقة الشعر ومن دون اللجوء لارتداء باروكة.



المطربة اصالة ظهرت بقصة شعر «بيكسي» في الفيديو كليب الجديد لأغنيتها و«لسه شايفة» وبدت اصغر سنا واكثر انوثة وجمالا، وانهالت عليها التعليقات التي تطرب لسماعها وترفع روحها المعنوية حافظت على الظهور بتلك القصة حتى الآن.



عقب انتهاء الفنانة ريهام عبدالغفور من تصوير دورها في مسلسل «لا تطفئ الشمس»، قررت التخلص من الارهاق الشديد الذي اصابها بدنيا وذهنيا ونفسيا، لذا قررت قص شعرها لاول مرة واطلت على جمهورها بالسوشيال ميديا.



كما تحرص الفنانة ياسمين رئيس كل فترة مفاجأة جمهورها بقص شعرها بشكل لافت للنظر، ولكن الاغرب انه يناسبها جدا ويعطيها انوثة اكثر ورقة ملامحها وظهرت في العديد من الاعمال الفنية بشعر قصير، وابرزها كان فيلم «لص بغداد» مع محمد امام.



اما منة شلبي فقد اطلت بقصة «بيكسي» الجريئة الأقصر والأجرأ من بين قصات المشاهير، وكشفت كثيرا عن شخصيتها المحبة للمغامرة والتغيير.. والاغرب ان شعرها القصير اعطاها جمالا اكثر.



وقررت الفنانة هيدي كرم نشر فيديو في حسابها الشخصي وهي تقوم بقص شعرها، وذلك لأن ظروف انتشار فيروس كورونا وفترة الحجز قامت لاول مرة بقص الشعر بنفسها وعلى الهواء وتلقت اعجاب متابعيها واكدوا لها ان ملامح وجهها اصبحت اكثر نضارة.