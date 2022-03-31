القاهرة ـ محمد صلاح



يسعى العديد من أصدقاء الفنان محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض الى عقد جلسة تصالح بينهما وإعادة الحياة الزوجية وعدم إتمام عملية الطلاق بشكل رسمي بعد الخلاف الذي حدث بينهما وأدى الى مغادرتها منزل الزوجية وحذفت راندا زوجة الشرنوبي صورهما من «إنستغرام».. ولم يعتد الوسط الفني على ظهورهما منفردين، فقد اعتادا الظهور معا منذ زواجهما من عام ونصف في كل المناسبات خاصة أنها مديرة أعمال المطربة أنغام وكان آخر ظهور جمع الثنائي كان في العرض الخاص لفيلم «فرق خبرة» ولم تحضر معه العرض الخاص لفيلم «11/ 11» الذي يشارك في بطولته.



وكشفت إحدى صديقات راندا أن هناك خلافات شديدة نشبت بين الزوجين في الفترة الأخيرة بسبب تواجد الشرنوبي بصفة دائمة مع إحدى الفنانات الشابات وظهوره معها بصفة مستمرة، كذلك حرصه على حضور العديد من الحفلات والمناسبات من دون علمها.