أحمد عوني: الاحتياطي الفيدرالي يعتزم الاستمرار برفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي

يترقب المستثمرون حول العالم صدور بيانات وزارة العمل الأميركية حول الوظائف غير الزراعية والتي أضافها الاقتصاد الأميركي عن شهر مارس الجاري والمقرر صدوره يوم الجمعة المقبل الموافق 1 أبريل 2022، وسط حالة من عدم استقرار الاقتصاد العالمي نتيجة التداعيات السلبية الناتجة عن الحرب الروسية ـ الأوكرانية.



وفي هذا السياق، قال مستشار تطوير الأعمال في شركة «إن سي إم للاستثمار» أحمد عوني: إن توقعات المحلليين الاقتصاديين تشير إلى أنه وفقا لموقع «اف اكس ستريت» فإنه من المحتمل أن يحقق الاقتصاد الأميركي إضافة 475 ألف وظيفة لشهر مارس في زيادة ممكنة لمعدلات التوظيف في قطاعات الأعمال في الولايات المتحدة ما قد يرفع من أسعار الدولار الأميركي.



وأوضح عوني أن الاقتصاد الأميركي كان قد أضاف 678 ألف وظيفة في شهر فبراير الماضي و467 ألف وظيفة في يناير الماضي وذلك وفقا للأرقام التي أصدرتها وزارة العمل الأميركية، متجاوزا توقعات الاقتصاديين في بداية إيجابية للأشهر الأولى من العام مع انخفاض معدلات البطالة ما يعطي دلالات على انتعاش الاقتصاد الأميركي.



وأوضح عوني أن تقرير الوظائف غير الزراعية يعد أحد أهم مصادر البيانات التي تصدر في الولايات المتحدة شهريا، حيث يقيس معدل التغيير في الوظائف في قطاع الأعمال باستثناء الوظائف الحكومية ووظائف الأسر الخاصة، ووظائف المؤسسات غير الربحية التي تساعد الأفراد والعاملين بالزراعة، مما يعطي فكرة عن أداء الاقتصاد الأميركي في تلك الفترة.



من جهة أخرى، ذكر عوني أن الاحتياطي الفيدرالي يعتزم الاستمرار برفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي وذلك بعد أن تم رفعها لأول مرة منذ عام 2018 خلال شهر مارس الجاري، من 0.25 إلى 0.5 نقطة أساس في خطوة من شأنها السيطرة على التضخم الذي لايزال مرتفعا مما يعكس اختلالا في مستويات العرض والطلب تزامنا مع تبعات جائحة كورونا وارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار السلع مصحوبا بالتوترات الجيوسياسية العالمية.