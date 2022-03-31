تتقدم جمعية التميز الإنساني بأصدق آيات التهاني والتبريكات إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وإلى الشعب الكويتي، والمقيمين على أرض الكويت، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.



وقال الصبيحي : أن شهر رمضان من الأيام المباركة، التي تعج بالدروس والعبر والمواعظ، وعلينا أن نستغلها في العمل والعبادة فهي أيام خير وإنجاز وفرصة لمضاعفة الأجر بالصدقات الزكوات وجميع أعمال البر .



كما ذكر الصبيحي أن رمضان هو موسم للسباق من الأفراد والجمعيات الخيرية نحو أعمال الخير التي تربى عليها المجتمع الكويتي فقد جبل أهل الكويت على حب الخير والعطاء بلاحدود .



وإن مجلس إدارة جمعية التميز الإنساني وجميع العاملين بالجمعية على ثقة كبيرة بدعمكم الكبير للمحتاجين في الكويت وخارج الكويت فدائما ما تكون الكويت سباقة لإغاثة المحتاجين والنازحين واللآجين في أنحاء العالم و كي تستمر في تقديم خدماتها لكل الشرائح من فقراء وأيتام ونساء أرامل آملين منكم الاستمرار بتقديم يد العون والعطاء من اجل إنجاح مسيرة الجمعية وتطورها خاصة ونحن في شهر الخير والكرم شهر رمضان المبارك.



وتمنى الصبيحي أن يمن الله على الكويت قيادة وحكومة وشعبًا بالاستقرار والرفعة والتطور، داعيًا الله أن يديم النعم على أرض الخير ويحفظها من كل مكروه ويعم في أرجاء الكويت السلام والأمن والأمان.