زيادة بوابات الأمن لتيسير حركة الدخول والخروج وتوفير كل الأجواء الإيمانية لراحة المصلين

عشرات السيارات الكهربائية لنقل المصلين وخاصة الأسر من مواقف السيارات إلى المسجد والعكس

نقل مباشر لصلوات التراويح والقيام من المسجد يومياً بالتنسيق مع إذاعة وتلفزيون الكويت

توفير جميع الإمكانيات لأداء صلاة التراويح والقيام في العشر الأواخر في أجواء إيمانية وروحانية



أسامة أبو السعود

(في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه..) … وسط أجواء إيمانية وروحانية مميزة يتزين مسجد بلال بن رباح بضاحية الصديق لاستقبال جموع المصلين خلال شهر رمضان المبارك لأداء صلوات التراويح والقيام.

فخلال سنوات قليلة، أصبح مسجد بلال قبلة عشرات الآلاف من المصلين في مختلف الأعمار، وخاصة العائلات من المواطنين والمقيمين لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك منذ الليلة الأولى حتى قيام العشر الأواخر في الشهر الكريم.

المسجد يحظى بإشراف كامل من رئيس الديوان الأميري، رئيس اللجنة العليا المنظمة بمسجد بلال بن رباح الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح الذي يشرف بنفســـه ويطمئن بشكل مباشر علـــى توافر جميع الخدمات الممكنـــة وقوفا على راحة جموع المصلين في المسجد المبارك.

«الأنباء» رافقت الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح في جولة بأروقة المسجد قبيل استقبال شهر رمضان المبارك بساعات قليلة لتفقد جميع مرافق المسجد ومصلياته وساحاته المتعددة إيذانا باستقبال جموع المصلين مع مطلع الشهر الكريم، وهي جولة ضمن جولاته المتواصلة إلى المسجد. وتفقد الشيخ مبارك الفيصل صحن المسجد الرئيسي والمصليات الكبيرة في السرداب للرجال وكذلك مصليات النساء والفرق المتعددة التي تتوزع في ربوع المسجد وساحاته ومصلياته المتعددة من الرجال والنساء لخدمة المصلين والمتهجدين، حيث اطمأن الفيصل على جاهزية هذه المصليات لاستقبال جموع المصلين، وتهيئة الأجواء المناسبة التي تضمن أداء شعائر في الشهر المبارك بكل سهولة ويسر.

كما تفقد الفيصل، أيضا مواقف السيارات، حيث يمتاز المسجد بوجود سيارات كهربائية لنقل المصلين من المواقف إلى المسجد والعكس، وتفقد الخدمات المميزة لكبار السن وغيرها من الخدمات.

بث مباشر

هذا، وسوف تنقل شعائر صلاة التراويح والقيام، في بث مباشر بصفة يومية طول شهر رمضان من مسجد بلال بن رباح، وذلك بالتنسيق مع كل من إذاعة وتلفزيون الكويت.

يأتي هذا فيما أثنى ممثلو وزارة الأوقاف خلال جولتهم في المسجد، على الاستعدادات والخدمات والتجهيزات المميزة.

تذليل جميع العقبات

وقد وجه رئيس اللجنة الشيخ مبارك الفيصل فريق العمل بالمسجد بالتقاني في العمل والعناية بجميع التفاصيل وتذليل أي معوقات، وذلك ابتغاء توفير الأجواء الإيمانية وأقصى سبل الراحة للمصلين والمصليات، فهم ضيوف الرحمن في هذا الشهر الفضيل.

أعداد كبيرة

لم تتوقف جولة الشيخ مبارك الفيصل على مبنى المسجد ومصلياته المتعددة، لكنه تابع أيضا كل ما يخص فرق التنظيم المسؤولة عن توجيه دخول وخروج المصلين وكذلك عمال النظافة وسائقو السيارات الكهربائية العديدة لنقل المصلين من مواقف السيارات إلى المسجد والعكس، كما حرص على متابعة كل كبيرة وصغيرة بنفسه شخصيا، وأثنى على تلك الجهود المباركة.





أجواء روحانية مميزة



يمتاز مسجد بلال بن رباح الواقع في منطقة الصديق بتصميمه الفريد الذي يكرس الأجواء الروحانية المميزة ما جعله مقصدا لغالبية المصلين بالكويت في رمضان.



زيادة أعداد بوابات الأمن



خلال جولته التفقدية، استعرض الشيخ مبارك الفيصل بوابات دخول وخروج المصلين، حيث أثنى على زيادة أعداد البوابات الأمنية تسهيلا على دخول جموع المصلين.