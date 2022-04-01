القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



حسام غالى، واحد من أساطير الكرة المصرية، استطاع خلال سنوات عطائه في الملاعب ان يقدم الكثير.. وبعد الاعتزال قفز خطوات واسعة، بداية من تعيينه عضوا بمجلس النواب، إلى انتخابه عضوا بمجلس إدارة النادي الأهلي ضمن قائمة الرئيس محمود الخطيب.



ولعب غالي (مواليد 15 ديسمبر 1981)، أول مبارياته في 2002، وشارك في بطولتي كأس الأمم الأفريقية 2004 و2010، اذ لعب 55 مباراة دولية، كما احترف في فينورد الهولندي وتوتنهام ديربي كاونتي الإنجليزيان بين 2006 و2009، كما لعب للنصر السعودي على فترتين فيما كانت آخر مبارياته في 11 مايو 2018 من خلال لقاء وداعي أقيم خصيصا بين الأهلي وأياكس أمستردام الهولندي بالإمارات.



ولغالي موقف شهير في الملاعب عندما كان محترفا في توتنهام الذي انتقل منه إلى النصر السعودي بعد مشكلة بينه وبين جماهير توتنهام إثر إلقاء قميص الفريق في وجه المدرب الأسبق مارتن يول عندما اشركه في بداية الشوط الثاني ثم سحبه مرة أخرى بعدها بسبع دقائق فقط لينتهي مشواره الاحترافي مع الفريق.



والى جانب شخصيته القيادية التي منحته لقب «الكابيتانو» فهناك عدد من المواقف الإنسانية له والتي ستبقى في ذاكرة جماهير الأهلي، أبرزها عندما كان غالي يستعد لتسجيل الهدف الرابع للمارد الأحمر في شباك وادي دجلة، لكنه فاجأ الجميع بتمرير الكرة إلى زميله عماد متعب ليسجل الهدف بدلا منه، وكان متعب في ذلك الوقت يعاني فقرا تهديفيا شديدا، وقد حازت اللقطة إعجاب عدد كبير من محبي كرة القدم بوجه عام وجماهير القلعة الحمراء بشكل خاص، حيث خرج غالي وقال: «متعب أخي وبدأنا اللعب معا وهو يستحق منا كل التقدير والوقوف إلى جانبه ليستعيد مستواه».