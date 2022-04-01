بشرى شعبان



أعلن وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب أنه تم الاجتماع مع قيادات جهاز المراقبين الماليين في وزارة الشؤون والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بالإنابة صالح العجيل لبحث موضوع تأخير صرف مكافأة الصفوف الأمامية الخاص بموظفي الوزارة.



وبين شعيب أنه بعد الاستماع لملاحظات قيادات الجهاز وتبيان وجهة نظر الوزارة حيال هذه الملاحظات، تم الاتفاق على تذليل كل العقبات وفق الأطر القانونية، الأمر الذي سيترتب عليه صرف مكافأة الصفوف الأمامية الخاصة بموظفي الوزارة في القريب العاجل.



من جانب آخر، أعلن وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب الاستمرار في دعم القطاع التعاوني والعمل على تطويره بكل الأشكال والأطر التي تسهم في تنمية هذا القطاع لمصلحة المساهم والمستثمر الوطني، موضحا ان هذا ما أكد عليه القرار الوزاري 45 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادر بالقرار الوزاري 45 لسنة 2021 والذي اشتمل على عدة بنود، من أهمها التأكيد على دعم العمالة الوطنية من خلال زيادة نسبتها في العمل التعاوني إلى 10‎‎% للمزيد من الدعم والتشجيع للعنصر الوطني.