جريا على عادتها السنوية وقبل هلال شهر رمضان المبارك، تحرص زكاة كيفان التابعة لجمعية النجاة الخيرية على تنفيذ مشروع إفطار الصائم داخل الكويت وخارجها، حيث تسعى من خلال هذا المشروع الإنساني إلى مساعدة الأسر المتعففة والفقيرة على أداء فريضة الصيام، وتوفير الاحتياجات الضرورية للأسر في المناطق الأشد احتياجا.



وبين رئيس زكاة كيفان الشيخ عود الخميس، أنه يستفيد من المشروع العديد من الشرائح المستحقة منها الأسر المتعففة. وحول قيمة السلة، أجاب الخميس: تكلفة السلة الرمضانية داخل الكويت 30 دينارا، وتضم أهم الاحتياجات الأساسية للأسرة، مبينا أنه يتم تنفيذ المشروع خارج الكويت في 22 دولة، وتتفاوت قيمة السلة تبعا لطبيعة الدول، حيث تبدأ من 15 دينارا وصولا لـ 30 دينارا.