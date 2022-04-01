نظّم مجلس الكويت للمباني الخضراء الاثنين الماضي النسخة الخامسة من مبادرة «المحادثات الخضراء» بالتعاون مع «بي إن كي أوتوموتيف» وفولفو للسيارات، وذلك في معرض فولفو في برج الخليجية، حيث ركز المشاركون في المحادثات على موضوع تقييم المباني الحالية في الكويت وفق معايير أجندة الاستدامة.



وشارك في سلسلة المحادثات الخضراء عدد من أعضاء مجلس الكويت للمباني الخضراء وإدارة شركة سيارات فولفو، بالإضافة الى نخبة من الخبراء والمتخصصين وقادة الفكر في مجالات التطوير المعماري، البناء، الأوساط الأكاديمية، كفاءة الطاقة، وحلول الطاقة المتجددة التي تقترن بالعمليات المستدامة والاستدامة البيئية، وكان من أهم المشاركين وأبرزهم المهندس رافي أرموجيان منسق وممثل مؤسسة الجادرجي للهندسة المعمارية والمجتمع في الكويت، وحنين حمدان مساعد الاستدامة الأول في شركة كي اي او الدولية للاستشارات، وعزيز ك. ممووجي نائب المدير العام في مكتب مستشار الخليج، وم.ساندرا دراسكوفيتش المدير العام لمجلس الكويت للمباني الخضراء، إضافة الى ياسين لافهيل المدير العام لشركة انجي سوليوشنز الكويت.



وناقش المشاركون في «المحادثات الخضراء» عددا من السبل والحلول التي تحد من التغيرات المناخية، وقارنوا أفضلية تحقيقها بهدم مبنى قديم غير فعال للطاقة وبناء آخر بديل عالي الأداء ومعزول جيدا. وشددوا على أهمية تخفيض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون في الكويت من خلال اعتماد خطط وآليات دقيقة تعزز تكيف المباني القائمة والطرق مع مبدأ تخفيض انبعاثات الغازات الضارة من جهة وتدعم تحويلها الى منشآت صديقة للبيئة ومتناغمة من النسيج المعماري والاستدامة من جهة أخرى، مؤكدين فعالية نهج الاستخدام التكيفي والتعديل التحديثي العميق في تحويل المباني الشاغرة أو غير الفعالة إلى مبان ذات كفاءة عالية وأداء مرتفع في استخدام الطاقة، بالتوازي مع إطالة عمرها وتقليل التأثير السلبي على البيئة في الوقت نفسه.



وفي السياق ذاته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة الأرجان العالمية العقارية، ورئيس مجلس إدارة مجلس الكويت للمباني الخضراء م.خالد المشعان عن سعادته بالتعاون مع بي ان كي أوتوموتيف وفولفو للسيارات لإطلاق النسخة الخامسة من مبادرة المحادثات الخضراء، التي تستهدف التوعية بالمخاطر البيئية التي تترتب على زيادة نسبة غاز ثاني أوكسيد الكربون، وارتفاع معدلات الغازات التي تنبعث من المنشآت القديمة القائمة والجديدة، مشيرا إلى أهمية المناقشات في مبادرة «المحادثات الخضراء» التي تتميز بالتوسع والانفتاح في عرض وتحليل المحاور الأساسية التي يستعرضها المتحدثون والدراسات المرتبة بها، بكل ما تتضمنه من قيم ثقافية واجتماعية واقتصادية وبيئية، بغية المحافظة معماريا على المباني القائمة في الكويت وتجديدها لتحقيق الاستفادة القصوى من كفاءة الطاقة المستخدمة فيها، علاوة على تحديد الإطار التشريعي والمالي الخاص بتلك المباني والحوافز المترتبة على تحويلها الى مبان صديقة للبيئة، مختتما بالتأكيد على تطلعه للتعاون مع المهتمين بهذا الشأن في المستقبل.



بدوره، أعرب المدير العام في شركة بي ان كي أوتوموتيف أشرف تميم في كلمة ترحيبية عن فخره واعتزازه بالتعاون مع مجلس الكويت للمباني الخضراء في تنظيم النسخة السنوية الخامسة من «المحادثات الخضراء»، مشيرا إلى ان المشاركة في هذا الإطار تعد جزءا من جهود شركة بي ان كي للسيارات للاضطلاع بمسؤوليتها الاجتماعية في دعم الاستدامة ومبادرات التنمية الإيجابية.



وأردف: تركز المحادثات الخضراء منذ إطلاقها على تنمية الوعي البيئي ودعم ممارسات البناء الأخضر لتحقيق الاستدامة البيئية مع وضع الرفاهية الشاملة في الاعتبار، مبينا أن المحادثات الخضراء مبادرة فريدة من نوعها تستهدف إشراك المجتمع الكويتي في اتجاهات المباني الخضراء والاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لزيادة الوعي البيئي.