أعلن د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، عن طرح جديد بالمرحلة الثامنة، بمشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار والأعداد طبقا لرؤية وزارة الإسكان واللوائح السارية بالهيئة. وقال الوزير - في بيان الوزارة امس- يشمل الطرح، قطع أراض سكنية للأفراد، وقطع أراض بنشاط مختلط، ومقابر، وفيلات، ووحدات سكنية متنوعة (إسكان: فاخر - فوق المتوسط - متوسط)، ووحدات إدارية، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مختلف أنواع الإسكان لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية رغبتهم في تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم.



وحول تفاصيل الطرح، قال د.عاصم الجزار: يتم طرح قطع أراض سكنية للأفراد بـ 9 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - العبور - الشروق - بدر - العبور الجديدة - السادات)، وقطع أراض بنشاط مختلط بمدينة دمياط الجديدة، وكذلك مقابر بـ 4 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - بدر - العاشر من رمضان - أكتوبر الجديدة)، إضافة إلى طرح فيلات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة.



وأضاف وزير الإسكان: تتضمن المرحلة الثامنة بمشروع «بيت الوطن»، أيضا، طرح وحدات سكنية فاخرة، بالمشروعات التالية (أبراج العلمين الشاطئية «North Edge» - داون تاون العلمين - الحي اللاتيني - أبراج صواري - الرحاب ومدينتي - JANNA - الحي السكني الثالث «R3» بالعاصمة الإدارية الجديدة)، وكذلك طرح وحدات إسكان (فوق المتوسط - متوسط) بمشروع «سكن مصر» بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع سور مجرى العيون، إضافة إلى طرح وحدات إدارية، في (الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة) وغيرها. وأشار الوزير إلى أنه يتم تحديد سعر المتر المربع بالجنيه المصري على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار)، ويتم الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار أو من الداخل بشرط توافر العملة بالحسابات البنكية قبل بدء الحجز بـ 60 يوما، ويحظر الإيداع النقدي بالدولار طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري.



وقال: تتضمن الشروط العامة ما يلي أن يكون الحاجز متمتعا بالجنسية المصرية، وألا تقل سنه عن 21 عاما، ويتم الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتكون أولوية الحجز لأسبقية التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمة، وفى حال سداد كامل المبلغ في هذه المرحلة أو بالمراحل السابقة يتم خصم 7.5% من المبلغ المتبقي بعد سداد الدفعة المقدمة بصفة دائمة فيما عدا إذا كان السداد للقسط الأخير، ويتم سداد الأقساط المتبقية لجميع المحاور محملة بالفوائد البنكية علي الرصيد الباقي بسعر فائدة بمعدل 3.5% سنويا، ويتم حساب المعادل للدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط.