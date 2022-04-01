نظمت الهيئة العامة للرياضة ممثلة بقطاع الرياضة للجميع بطولة دوري الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية للألعاب الذهنية (الشطرنج) للموسم 2022/2021 خلال الفترة من 20 حتى 30 مارس، وقد شارك في البطولة 7 جهات حكومية.



وجاءت النتائج النهائية على النحو الآتي: في منافسات الرجال حصل على المركز الأول يوسف أحمد من وزارة الكهرباء والماء، والمركز الثاني خالد باحميد من وزارة التربية، والمركز الثالث حسين جواد من وزارة الكهرباء والماء، أما النساء فحققت أماني العازمي من وزارة الكهرباء والماء المركز الأول، وفي المركز الثاني دلال الشمري من الهيئة العامة للصناعة، والمركز الثالث من نصيب ندى الجسار من وزارة التربية.



من جانبها، شكرت مدير إدارة التوعية العامة بالهيئة العامة للرياضة سعاد الحاكم مؤسسات وهيئات الدولة المشاركة والتي ساهمت في إنجاح هذه البطولات والتي تسهم في احتواء الشباب وخلق بيئة سليمة لممارسة هواياتهم.