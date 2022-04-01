أقامت الهيئة العامة للقوى العاملة «يوما وظيفيا» بالتعاون مع شركة الملا - قطاع السيارات، بهدف توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص.



حضر 98 باحثا عن عمل وتم إجراء مقابلات لهم في مقر الهيئة بحضور ممثلي فريق التوظيف من قبل شركة الملا - قطاع السيارات والهيئة العامة للقوى العاملة.



وقام مدير معرض ميتسوبيشي للسيارات مشعل العون بالتعريف عن شركة الملا كما تم عقد مقابلات وظيفية لعدد من حملة المؤهلات الجامعية، وكانت الفرص المعروضة لعدد - شاغر.



كما كان هذا اليوم الوظيفي استمرارا لنهج الهيئة العامة للقوى العاملة في توجيه العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص والمساعدة على توفير فرص وظيفية في القطاع الخاص تتوافق مع طموحاتهم ومؤهلاتهم للباحثين عمل.



وتطمح الهيئة في استمرار هذا النهج المشرف لاستيعاب أغلب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص.