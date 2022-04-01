احتفلت هيئة التعليم العسكري ممثلة بمعهد تدريب ضباط الصف والأفراد صباح أمس الخميس بتخريج دورة ضباط الصف رقم (94) ودورة المتطوعين الأغرار رقم (93) برعاية وحضور رئيس الهيئة اللواء الركن فهد الطريجي بعد أن أنهوا فترة التدريب الأساسي بنجاح ليلتحقوا بوحدات الجيش المختلفة.



وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحافي إن الحفل شهد مرور طابور الخريجين أمام المنصة الرئيسية ثم ألقى آمر مدرسة تدريب الأفراد العقيد الركن متعب الهاجري كلمة سلط الضوء فيها على طبيعة المناهج والدروس والتدريبات التي تلقاها الطلبة خلال فترة تدريبهم بالمعهد واشتملت على دروس عسكرية نظرية وعملية أساسية.



وأضافت أنه بعد ذلك قام آمر جناح تدريب ضباط الصف المقدم الركن حمد الحمد بإعلان النتائج ثم أدى الخريجون القسم القانوني وألقاه آمر جناح تدريب الأفراد الثاني المقدم الركن خالد العلي، كما أدت مجموعة من الخريجين عرضا لحركات الفصيل الصامت للقدرات والتشكيلات والمهارات العسكرية.



وذكرت أن راعي الحفل قام بتوزيع الشهادات والجوائز على الخريجين والمتفوقين، وأثنى على الجهود التي تبذل من معهد تدريب ضباط الصف والأفراد في رفع قدرات وكفاءة منتسبي هذه الدورات، وتمنى للخريجين التوفيق والنجاح وأن يترجموا ما تلقوه من علوم ودروس إلى واقع عملي في حياتهم العسكرية لتحقيق أعلى درجات الجاهزية في الدفاع عن الوطن.



حضر حفل التخريج آمر معهد تدريب ضباط الصف والأفراد العقيد الركن صالح زيد البصمان وعدد من كبار ضباط الجيش.