كرَّم وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الراجحي منتخبي الجامعة: منتخب كرة قدم الصالات للطالبات لحصوله على المركز الأول وكأس البطولة، ومنتخب الجامعة للطلبة لفوزه بالمركز الثاني لكرة الطائرة في دورة الألعاب الرياضية الأولى للتعليم العالي التي نظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، جاء ذلك في الحفل الختامي للدورة الأربعاء الماضي بمجمع صالات الشيخ سعد العبدالله في منطقة صباح السالم، بحضور عميد شؤون الطلبة بالوكالة بجامعة الكويت ونائب رئيس الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي د.سلمان نشمي العنزي وبقية أعضاء الاتحاد والفرق المكرمة.



و دعا د. سلمان العنزي طلبة وطالبات جامعة الكويت للمشاركة في الأنشطة الرياضية والدورات والمنتديات الرياضية المستقبلية، مؤكدا دعم عمادة شؤون الطلبة لهم واستعدادها لتقديم كل ما يحتاجونه لرفع اسم جامعة الكويت لأعلى المستويات.



وثمن النتائج الطيبة التي حققها منتخبا الجامعة لفئة الطالبات والطلاب وتكريمهم في حفل الدوري وبمشاركة أكثر من 13 جامعة وأكثر من 700 طالب وطالبة على مستوى الجامعات في الكويت.