نظم المعهد العالي للخدمات الإدارية بالهيئة العامة التعليم التطبيقي والتدريب محاضرة دينية بعنوان «زينة القلب» حاضرت فيها بشاير الزامل، وذلك بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريبية والإدارية في المعهد.



خلال المحاضرة، تطرقت الزامل إلى الطرق المثالية لاستثمار الوقت خلال شهر رمضان المبارك، موضحة أنواع العبادات وأثر الالتزام بها على جوانب الحياة المختلفة.



على هامش المحاضرة، أقام المعهد حفل «قريش» لمنتسبيه بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، واتسم الحفل بالأجواء الرائعة بعيدا عن أجواء العمل والضغوط اليومية، حيث اجتمع الحضور على مأدبة إفطار أعدت خصيصا للمناسبة.