

بتوجيهات من رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي، أصدر وكيل الحرس الفريق الركن م.هاشم الرفاعي قرارا بالإفراج عن العسكريين الموقوفين بعقوبات انضباطية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حتى يتمكنوا من قضاء الشهر الفضيل بين ذويهم.



وتقدم سمو الشيخ سالم العلي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وقادة وقوات الحرس الوطني بمناسبة حلول شهر رمضان، داعيا الله أن يعيد الشهر الفضيل على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على ربوع الوطن الغالي نعمتي الأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.