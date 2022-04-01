نظم الطاقم التنفيذي بمكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث زيارة لكلية العمارة، حيث التقى د.رشيد العنزي نائب مدير الجامعة للأبحاث، ود.علي المطيري مساعد نائب مدير الجامعة لتنفيذ وتمويل الأبحاث، ود.نورية الكندري مساعد نائب مدير الجامعة لتحليل وتطوير الأبحاث، ود.حنين الغبرا مساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات، بالقائم بأعمال عميد كلية العمارة د.عمر خطاب، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة الأكاديمية المساندة، وطلبة الدراسات العليا في الكلية، وذلك لمناقشة كل ما يتعلق بالنشاط البحثي في الكلية، والمساعدة لتذليل الصعوبات التي يواجهها الباحثون عبر وضع الخطوات العملية، إلى جانب الاستماع لاقتراحات الكلية بشأن تطوير البحث العلمي والارتقاء به.



في البداية، ثمن القائم بأعمال عميد كلية العمارة د.عمر خطاب مبادرة قطاع الأبحاث، مشيدا بجهود القطاع للارتقاء بمستوى البحث العلمي في كلية العمارة، ثم تحدث د.رشيد العنزي، نائب مدير الجامعة للأبحاث مرحبا بالحضور وشاكرا كلية العمارة على الاستضافة، متمنيا استفادة الحضور من هذه الزيارة.



بعد ذلك، قدمت مساعد نائب مدير الجامعة لتحليل وتطوير الأبحاث د.نورية الكندري عرضا مختصرا لدور قطاع الأبحاث في دعم الرؤية البحثية ومشاريع الأبحاث لأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا، ودور القطاع في تسهيل كل الإجراءات والأمور الخاصة بتطوير البحث العلمي في جامعة الكويت.



ودعت د.الكندري الباحثين في كلية العمارة إلى المشاركة بدعم المسيرة البحثية للجامعة من خلال مشاركتهم في تقديم أبحاث علمية متخصصة في مجالهم العلمي، وذلك بهدف تعزيز البنية التحتية للبحث العلمي في جامعة الكويت.



وتحدث بعدها د.علي المطيري، مساعد نائب مدير الجامعة لتنفيذ وتمويل الأبحاث، عن جميع الأمور المتعلقة بإجراءات العمل على مشاريع الأبحاث، والمهمات العلمية والخبراء الزائرين، وميزانية الأبحاث والمشتريات وغيرها من الأمور التي تهم الباحث لإنجاز بحثه على أتم وجه.



وتعتبر هذه الزيارة خطوة هامة نحو تعزيز ثقة الباحثين بنظام منح الأبحاث وتعريفهم الكامل بالأبحاث والتسهيلات المتوافرة، مما سيعمل على تشجيعهم لمضاعفة مشاركتهم في النشاط البحثي.



تم بعد ذلك فتح باب الأسئلة حول موضوعات حيوية تضمنت تحديد فئات المجلات العلمية التي يجب النشر فيها بناء على الفئات المختلفة لميزانيات المشاريع البحثية، ومعيار إنتاجية مشاريع الأبحاث، وإجراءات الحصول على أجهزة ومستهلكات الأبحاث، كما تم التطرق إلى إجراءات السلف المالية التي يقدمها القطاع وغيرها من المواضيع المتعددة التي تخدم الباحثين.



وتقدم قطاع الأبحاث بالشكر لكلية العمارة على استضافتهم الكريمة التي تعزز الثقة بالقواعد والإجراءات المعمول بها في قطاع الأبحاث والتي تساعد على خلق دافع قوي نحو إنجاز أبحاث عالية الجودة تسهم في رفع التصنيف العالمي لجامعة الكويت.