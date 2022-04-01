بيروت - منصور شعبان



وافق قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور على طلب إخلاء سبيل رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، لقاء كفالة مالية مرتفعة جدا قدرها 500 مليار ليرة لبنانية (20 مليون دولا أميركي بحسب سعر الصرف الحالي)، إلا أن المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون لم تبد رأيها بالقرار، وأرجأته حتى ظهر اليوم الجمعة، وهي بصدد استئناف القرار أمام الهيئة الاتهامية ومن الممكن أن تطلب إبقاءه موقوفا.



في الوقت ذاته، أرجأ القاضي منصور​، استجواب حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، إلى شهر يونيو المقبل، في دعوى النيابة العامة ضده بجرم «تبييض الأموال والإثراء غير المشروع»، وحضر الجلسة التي كانت مقررة، أمس، الوكيل القانوني لسلامة المحامي شوقي قازان وقدم دفوعا شكلية.