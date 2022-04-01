عبدالعزيز الفضلي



انتهت أول أمس فترة عمل لجنة مقابلات اختيار عمال النظافة في وزارة التربية والتي تم تشكيلها من قبل وكيل الوزارة د.علي اليعقوب منذ شهر أكتوبر الماضي.



وكشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» عن انه تقدم بطلب التسجيل نحو 3700 وفقا للشروط التي اعلنت عنها الوزارة، مشيرة إلى اجتياز 3312 متقدما للمقابلة الشخصية منهم 1861 من الذكور و1451 من الإناث.



واضافت المصادر انه بعد مخاطبة الديوان وصلنا حتى الآن للموافقة على 870 من الجنسين، لافتة إلى الانتهاء من اجراءات تعيين وتوزيع 263 على المدارس، وننتظر موافقة الديوان على بقية مجتازي المقابلات لإجراء اللازم.