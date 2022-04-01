العراقي لـ «الأنباء»: إقبال ملحوظ من المواطنين صباحاً تحسباً لحلول شهر رمضان المبارك

بوقيماز لـ «الأنباء»: إقبال ضعيف خلال الأسبوعين الأولين من رمضان ثم ينشط السوق

الإيراني لـ «الأنباء»: السمك متوافر بأسعار معقولة.. واللحوم مقدمة خلال الأيام الأولى من رمضان

محمد راتب

شهد سوق السمك في شرق مساء اليوم حضورا لافتا للمتسوقين من المواطنين خلال الفترة الصباحية، في حين كان الإقبال خجولا خلال فترة الحراج، مع وفرة في السمك المستورد وشح في المحلي إلا أن الاسعار كانت مقبولة وفي متناول الجميع.

وأكد البائع في سوق السمك سعيد العراقي في تصريح لـ «الأنباء» أن السوق شهد خلال الفترة الصباحية إقبالا ملحوظا من المواطنين تحسبا لحلول شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن النويبي بلغ سعره 2 دينار، والزبيدي الباكستاني 7 و7.5 دنانير، والربيان الباكستاني 3.5 دنانير، والسلة بـ 55 دينارا.

بدوره، قال رئيس إحدى شركات السمك المستورد فارس بو قيماز إن الإقبال على الأسماك خلال شهر رمضان ينقسم إلى فترتين الأولى يكون الحضور فيها ضعيفا وهي في الأسبوعين الأولين ثم يتحرك السوق وتنشط حركة البيع.

وبين أن المستورد متوافر في السوق مع قلة الإيراني بسبب توقف اللنجات خلال الفترة الماضية لكن هناك قرارا بعودتها، موضحا أن الإيراني سيعود إلى سابق عهده خلال أيام وسيؤثر ذلك في انخفاض الأسعار.

أما البائع حسن الإيراني فقال لـ«الأنباء» ان السمك متوافر بأسعار معقولة حيث بلغ الزبيدي بين 5 و12 دينارا للباكستاني والهندي والبنغالي، والبلطي بين 1. 1.5 دينار، مشيرا إلى أن المتسوقين يحرصون على تناول اللحوم خلال الفترة الأولى من شهر رمضان المبارك ثم يتم التحول إلى الأسماك تدريجيا.

أسعار الأسماك اليوم

بلغ سعر الأسماك أمس في سوق شرق: