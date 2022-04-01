هادي العنزي

تأهل اليرموك إلى الدور ربع النهائي لكأس سمو الأمير لكرة القدم بعد تغلبه على خيطان بركلات الترجيح 4-3 ، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد علي صباح السالم بنادي النصر، وقد انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، لتذهب المواجهة إلى شوطين إضافيين انتهيا بالتعادل 3-3، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لليرموك، وينتظر الفائز من مواجهة الفحيحيل وبرقان في دور الثمانية.



جاءت البداية مفتوحة من كلا الفريقين، رغبة في تسجيل هدف السبق، وتشكيل ضغط مبكر على الخصم، ولم تكن نهاية هجمات "أبناء مشرف" جيدة بعكس خصمهم خيطان، الذي ترجم فرصه إلى هدفين في شباك الحارس أحمد الفضلي، جاء الأول منهما بواسطة محترفه البرازيلي ولبر الميدا سانتوس الذي سدد بقوة في شباك اليرموك (15) ، فيما جاء الهدف الثاني من كرة ثابتة نفذها طلال الأنصاري، حولها محترفه الفرنسي ندياي برأسه سكنت الزاوية اليمنى أيضا للفضلي (23).



وانتفض "اليرامكة" في الثلث الأخير من الشوط الأول، لتقليص النتيجة، وشنوا عدة هجمات شكلت خطورة على مرمى خيطان، لكن يقظة ومهارة الحارس أسامة العنزي حافظت على نظافة شباكه، ومنعت لاعبي فريق المدرب الوطني أحمد حيدر من تسجيل أول أهدافهم، وجاءت أولى المحاولات الجدية بواسطة المغربي اسامة لكزر (34)، وتبعها عثمان الدوسري بتسديدة قوية أبعدها العنزي(38)، وثالثة من عذبي شهاب علت العارضة بقليل (45).



وواصل اليرموك في الشوط الثاني ما انتهى به في الأول لهز شباك خصمه، وكان له ما أراد، بعدما سجل عذبي شهاب هدف التقليص برأسية سكنت أعلى الزاوية اليسرى للحارس العنزي، بعد عرضية متقنة من هاشم عدنان (52)، وحاول أحمد شبيب معادلة النتيجة، لكن تسديدته علت العارضة (60)، ولم يطل انتظار "اليرامكة" كثيرا للعودة بالمباراة من حيث بدايتها بالتعادل، بعدما تمكن يوسف نجف من تسجيل هدف التعادل (66) مستفيدا من سوء تغطية المدافع الفرنسي ندياي وعدم تفاهمه مع الحارس أسامة العنزي، حاول بعدها كلا الفريقين التسجيل، لكن لم يفلحا لتذهب المواجهة إلى شوطين إضافيين، لم يكن الأول منهما مثيرا بدرجة كبيرة، فيما جاء الشوط الاضافي الثاني بالاثارة بعدما سجل البرازيلي ولبر ثالث اهداف خيطان بتسديدة متقنة سكنت الزاوية اليمنى لأحمد الفضلي (113)، ولم يشأ البديل احمد شبيب ان يخرج فريقه مهزوما، ليقود هجمة منفردة، تجاوز خلالها مدافعي خيطان ومغالطا الحارس اسامة العنزي ليسجل هدف التعادل لفريقه (118)، وتذهب المواجهة إلى ركلات الترجيح التي تألق فيها الحارس احمد الفضلي .



أدار المباراة الحكم الدولي أحمد العلي، وأنذر محمد العطار، وماركو يونيل من اليرموك، وإسحاق كونيه من خيطان.