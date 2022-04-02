مفرح الشمري

زار وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين استديو برنامج المسابقات " دويتو" المقام في مسرح حمد الرومي بمبنى وزارة الاعلام .



وابدى الوزير د.حمد روح الدين إعجابه بما شاهده في البروفة النهائية والاستعدادات والتجهيزات للبرنامج الذي سيقدمه الفنانان عبدالعزيز النصار وخالد المظفر على شاشة تلفزيون الكويت طوال شهر رمضان للمشاهدين وتم رصد جوائز قيمه له من وزارة الاعلام .

حضر الزيارة وكيل التلفزيون بالتكليف فهد الغيلاني ومراقب المنوعات طلال الهيفي ومراقب الدراما خالد بوحيمد ومخرج البرنامج محمد الطني والمعدون والطاقم الفني للبرنامج .