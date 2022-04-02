ذكر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه يتوقع تكثيف العمليات العسكرية الروسية في شرق البلاد، حتى في الوقت الذي تتحدث فيه وكالات استخباراتية غربية عن انسحاب من العاصمة كييف.

وقال زيلينسكي، في خطاب بالفيديو مساء أمس الجمعة "يتم نقل جنود روس إلى دونباس، وبالمثل في اتجاه خاركيف. الوضع في شرق بلادنا مازال صعبا للغاية".

وأفادت تقارير صادرة عن واشنطن ولندن بتقليص عدد الجنود الروس قرب كييف.

وتشير تقديرات البنتاجون إلى أن حوالي 20% من القوات الروسية خارج المدينة غادرت المنطقة في الأيام العديدة الماضية، على الرغم من أنها تصف الحركة بأنها "إعادة تمركز" لمناطق أخرى، مثل دونباس وليس انسحابا كاملا.

ومن جهة أخرى، واصل الجيش الأوكراني صد القوات الروسية في القتال بالقرب من كييف، طبقا لما ذكرته الاستخبارات البريطانية اليوم السبت.

وطبقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع، ذكرت تقارير أن قوات روسية انسحبت من مطار "هوستوميل"، الذي يشهد احتدام القتال، منذ اليوم الأول من الصراع.

وأضاف البيان أن أوكرانيا "أعادت السيطرة على العديد من القرى".

وتابع البيان "في شرق أوكرانيا، أمنت القوات الأوكرانية طريقا رئيسيا بشرق خاركيف، بعد قتال عنيف".