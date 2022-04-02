لمدة 6 أشهر.. بدءاً من أول مارس وحتى أغسطس 2022



طارق عرابي



حظرت الإدارة العامة للجمارك تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكل أنواعها لمدة 6 أشهر، وذلك بإيعاز من وزارة التجارة والصناعة.

وتفصيليا، أصدر مدير الإدارة العامة للجمارك تعليمات جمركية حملت رقم 34 لسنة 2022 قضى فيها بحظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بدءا من 1 مارس 2022 وحتى أول أغسطس المقبل.



وجاء قرار الإدارة العامة للجمارك بناء على القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2022 الصادر عن وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 16 فبراير الماضي.