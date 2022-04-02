أصدرت الحكومة الصينية خطة خمسية جديدة لتطوير الطب الصيني التقليدي، وأدخلت ترتيبات شاملة لعملها ذي الصلة.

ووفقا للخطة الصادرة عن المكتب العام لمجلس الدولة، بحلول عام 2025 سيتم تعزيز قدرة الخدمات الصحية التي يقدمها الطب الصيني التقليدي بشكل كبير، في حين سيتم تحسين سياسة ونظام التنمية عالية الجودة للطب الصيني التقليدي، مع تفعيل نقاط القوة الفريدة له في بناء الصين الصحية بشكل كامل.

وتحدد الخطة المهام الرئيسية التي سيتم تنفيذها خلال هذه الفترة، مثل بناء نظام خدمة جيد للطب الصيني التقليدي وتعزيز المتخصصين في الطب الصيني التقليدي وتطوير نظام عالي المستوى للميراث والحماية والابتكار في الطب الصيني التقليدي.

كما تؤكد الخطة على الجمع بين الطب الصيني التقليدي والعلوم الحديثة ودمج الطب الصيني والغربي لحماية صحة الناس بشكل أفضل.