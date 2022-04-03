

أعلنت زكاة الرميثية التابعة لجمعية النجاة الخيرية عن استقبالها التبرعات لمجموعة متنوعة من المشاريع الخيرية داخل الكويت وخارجها.



وقال مدير زكاة الرميثية سلمان عبيد إن أول هذه المشاريع هو مشروع زكاة المال، حيث نستقبل زكاة المحسنين وصرفها في مصارفها الشرعية، ومنها مشروع «أبشروا بالخير» الذي تنظمه جمعية النجاة سنويا لمساعدة الأسر المحتاجة داخل الكويت في سداد إيجار السكن. وحول المشاريع التي تنفذ خارج الكويت، بين عبيد أن منها إغاثة الشعب اليمني، وعلاج الأطفال المصابين بسوء التغذية، وبناء منازل للأسر التي تحتاج إلى السكن، وأيضا مشروع عمليات العيون الذي ينفذ في تشاد والنيجر وبنغلاديش، بقيمة 40 دينارا للعملية الواحدة. وأشار إلى وجود مشاريع تنموية مميزة، منها قوارب الصيد في الفلبين، ومزرعة الأغنام في سيلان، والبقرة الحلوب في ألبانيا، وحفر الآبار في كل تشاد والنيجر واليمن.



ويمكن المشاركة في هذه المشاريع من خلال الاتصال على 94415448 أو زيارة مقر زكاة الرميثية.