كرّمت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات، رئيس مجلس الإدارة السابق أحمد عبدالله الزبن، الى جانب نائب رئيس مجلس الادارة السابق براك الصبيح، وعضو مجلس الادارة السابق عبدالوهاب عيسى الرشود، وذلك تقديرا لجهودهم المثمرة في خدمة الشركة لسنوات طويلة ومساهماتهم الكبيرة في تعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية.



وعلى هامش حفل تكريم خاص، توجه رئيس مجلس إدارة شركة ألافكو سامي النصف بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء مجلس الادارة وفريق العمل في شركة ألافكو بالشكر الجزيل لرئيس مجلس الإدارة السابق أحمد عبدالله الزبن، مثمنا العطاء والجهود الكبيرة التي بذلها الزبن خلال مسيرته التي امتدت لأكثر من عقدين وتركت بصمة واضحة في الاقتصاد الكويتي والصناعة المالية الإسلامية وصناعة تمويل شراء وتأجير الطائرات.



وأضاف النصف أن مسيرة الزبن كانت حافلة بالإنجازات وساهمت في وضع شركة ألافكو على خارطة الشركات العالمية وعززت مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي، وكذلك تركت أثرا كبيرا في جميع أفراد فريق العمل في شركة ألافكو، متمنيا له التوفيق والسداد.