اختتمت شركة مجموعة المطوع والقاضي الموزع المعتمد لمركبات BAIC في الكويت، مشاركتها في فعاليات معرض الكويت للسيارات 2022، والذي أقيم مؤخرا في «360» خلال الفترة من 23 مارس حتى 1 أبريل، برعاية وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى.



وأشارت «المطوع والقاضي» إلى أن مشاركتها في المعرض الأضخم للسيارات في السوق الكويتي، جاء حرصا منها على تعريف العملاء بأحدث التطورات التي طرأت على طرازات «بايك» الجديدة، بما يعكس مواكبة التطورات المتسارعة في عالم القيادة.



وأوضحت الشركة أنها عرضت خلال الحدث موديلات ومركبات «BJ40» و«X35» وX7 من «بايك موتور» التي نالت إعجاب الزوار.



وأكدت «المطوع والقاضي» أن مشاركتها في المعرض أتت حرصا منها على التواجد في الفعاليات الكبرى التي تشهدها الكويت في قطاع السيارات، خصوصا في المرافق الحيوية التي تشهد توافد أعداد كبيرة من الرواد مثل «360»، لافتة إلى أن فريق عملها كان متواجدا في جناحها للتعريف بالموديلات المعروضة والرد على استفسارات الزوار وتقديم النصائح التي تناسب احتياجاتهم، مع منحهم فرصة الحصول على تجربة قيادة لجميع الموديلات المطروحة.



وبينت الشركة أن الحضور في الحدث يأتي أيضا لتعزيز وجودها في السوق المحلي من جهة، وزيادة حضور مركبات «بايك» على طرقات الكويت من جهة أخرى، مبينة أن الفترة المقبلة ستشهد طرح المزيد من سيارات العلامة، وإطلاق المزيد من العروض والمفاجآت من أجل تلبية متطلبات فئات العملاء كافة داخل السوق المحلي.



واشارت الشركة الى أنها قدمت خلال فترة المعرض العديد من العروض الاستثنائية على «بايك»، شملت كفالة وصيانة والتأمين ضد الغير وتظليل حراري وغيرها من المزايا الحصرية، مشددة على حرصها على استمرار ثقة العملاء بما تقدمه لهم دائما من حيث الجودة والضمان، وتأمين أفضل خدمات الصيانة والإصلاح على أيدي المهندسين والفنيين المهرة، القادرين على إنجاز أفضل أعمال الصيانة بأسرع وقت وبالجودة العالية مع توفير قطع الغيار الأصلية.



وأفادت الشركة بأن الفترة المقبلة ستشهد إقامة العديد من الفعاليات داخل المجمعات التجارية للتعريف بمزايا «بايك»، والتي تأتي مع عودة الحياة إلى طبيعتها وتخفيف القيود المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا من الجهات المعنية في البلاد، مع الحرص على استمرار الالتزام بجميع الشروط الوقائية لحماية الجميع من الإصابة بالفيروس.