هادي العنزي



يختتم مساء غد الاثنين الدور التمهيدي لكأس الاتحاد لكرة السلة بمباراتين، تجمع الأولى في الـ 9:30 القادسية مع كاظمة في قمة مبكرة على صالة الاتحاد، بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، فيما ستحتضن صالة نادي الساحل لقاء ثأريا يجمع النصر وبرقان في الـ 9:30 مساء. وقد تأهل الشباب إلى الدور ربع النهائي بعد تغلبه على العربي 79-72، والجهراء بعد تخطيه القرين 90-84، وكان الصليبخات ثالث المتأهلين بعد فوزه على التضامن 80-58 نقطة.



إلى ذلك، تمكن فريق سيدات القرين من الفوز على سيدات جامعة الخليج 79-74 في قمة مواجهات الجولة الثالثة لدوري كرة السلة للسيدات، كما دك فريق السيدات بنادي الفتاة «سلة» نادي فتيات العيون بهزيمة ثقيلة 95-21، وشهدت المباراة تألق لاعبة «الفتاة» مستورة الرشيدي التي سجلت 37 نقطة.