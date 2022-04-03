هادي العنزي



أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية بدر الخالدي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الحارس أحمد عادي، ولاعب الوسط بدر جمال سيغيبان عن مباراة السماوي مع الساحل غدا الاثنين في الدور التمهيدي لبطولة كأس الأمير، بسبب إصابة الأول في العضلة الضامة، فيما يغيب جمال بسبب البطاقات الصفراء.



وذكر أن مواجهة الساحل صعبة «فالساحل أحد الفرق الواعدة، ويقدم مستويات جيدة في دوري الدرجة الأولى، وينافس على التأهل إلى الدوري الممتاز، بقيادة مدربه الوطني محمد دهيليس، كما أن لمباريات الكؤوس خصوصيتها، ونأمل تقديم أفضل مستوى لنا، والذهاب بعيدا إلى مراحل متقدمة في أغلى الكؤوس».



وأشار الخالدي إلى أن تدريبات السالمية افتقدت 6 لاعبين خلال مشاركتهم في معسكر الأزرق بمالطا، الأمر الذي أثر بدوره على تحضيرات الفريق خلال الفترة السابقة.