أسامة أبو السعود



انطلق ماراثون الدراجات الهوائية بعنوان «مصر والكويت في القلب» تحت رعاية وحضور سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت السفير أسامة شلتوت ورئيس المكتب العسكري العميد ا. ح حسن الشاذلي والمستشار العمالي د.أحمد ابراهيم وعدد من أعضاء السفارة المصرية بالبلاد وبمشاركة عدد كبير من ابناء الجالية المصرية والمواطنين وعدد من ابناء الجاليات المختلفة المقيمة في الكويت.



الماراثون الذي نظمه المكتب الثقافي المصري برئاسة د.عماد حشيش الملحق الثقافي المصري في الكويت بشارع الخليج العربي انطلق في الساعة السابعة صباحا ابتداء من منطقة الجزيرة الخضراء حتى أبراج الكويت.



هذا، و أشاد السفير المصري أسامة شلتوت بالحضور الكبير المشارك في الماراثون والتنظيم المتميز، مثمنا في الوقت ذاته الجهود الكبيرة التي بذلها رجال وزارة الداخلية من المرور والأمن العام، مؤكدا ان الماراثون يحمل عنوانا مهما وهو في حب مصر والكويت وتأكيدا للروابط الاخوية الجميلة والمتميزة بين البلدين الشقيقين على مختلف الاصعدة.



ولفت شلتوت الى أن السفارة المصرية دائما ما تشارك الاخوة في الكويت جميع المناسبات السعيدة، وكان آخرها العديد من الفعاليات التي أقامتها السفارة احتفالا بالاعياد الوطنية بحضور حاشد من أبناء الجالية المصرية حبا وتقديرا للكويت العزيزة على قلوبنا جميعا. ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وجميع أبناء الشعب الكويتي العزيز وأبناء الجالية المصرية المقيمة على ارض الكويت بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على مصر والكويت وسائر الأمتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.



من جانبه، أكد الملحق الثقافي د.عماد حشيش أن المارثون الذي نظمة اليوم مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بالكويت بالتعاون مع عدد من المؤسسات الكويتية وتحت رعاية سفارة مصر بالكويت شارك فيه ما يقارب 200 متسابق من مختلف الأعمار ومن أبناء الجالية المصرية بالكويت وأبناء الشعب الكويتي الشقيق.



وكان مكتب مصر الثقافي بالكويت قد أعلن سابقا عن المسابقة بنشر إمكانية التسجيل للراغبين في المشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي من أبناء الجالية المصرية بالكويت وأبناء الشعب الكويتي ومن كافة المقيمين على أرض الكويت.



وفي ختام الماراثون قام السفير أسامة شلتوت بتسليم شهادات التقدير والجوائز لأوائل المتسابقين من مختلف الفئات العمرية.