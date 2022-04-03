القاهرة - ناهد إمام - أ.ش.أ:



أكد د.محمد معيط وزير المالية المصرية، أن إطلاق أول سندات مصرية «الساموراي» في أسواق المال اليابانية، يعد تتويجا لجهود وزارة المالية في رفع كفاءة إدارة الدين، وتنويع مصادر وأدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين بمراعاة التنوع الجغرافي، والاستغلال الأمثل لأي فرص بالأسواق العالمية، ما يسهم في خفض تكلفة تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية لخلق فرص عمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم.



وقال الوزير، خلال الاحتفال بإطلاق أول سندات مصرية يتم إصدارها بأسواق المال اليابانية، إن هذا الطرح يعد خطوة جديدة في التعاون المصري- الياباني، وقد بلغت قيمته 60 مليار ين ياباني، بما يعادل نحو نصف مليار دولار، نجحنا في الحصول على تسعير مناسب لهذا الإصدار، حيث بلغ العائد 0.85% سنويا لأجل 5 سنوات، بما يجعله أكثر تميزا من حيث انخفاض معدله مقارنة بأسعار عوائد الإصدارات الدولية.



وأوضح: أننا نستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية قبل نهاية العام المالي الحالي لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بما يسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثماريـــــة، المدرجـــــة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.



من جهة أخرى أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب إطلاق البرنامج التدريبي الأول من نوعه للمصريات بالخارج من كل دول العالم، برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. ويقدم البرنامج حزما تدريبية للمصريات بالخارج من البرنامج المتخصصة للتأهيل للقيادة والإدارة وإطلاعهم على كل مستجدات الدولة المصرية.



وقالت د.رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا وعناية فائقة بالمرأة المصرية، فلأول مرة في تاريخ مصر نجد هذا العدد في الجهاز الإداري للدولة والنائبات في مجلسي النواب والشيوخ والعديد من المناصب القيادية الأخرى، هذا بالإضافة إلى العديد من التشريعات المختلفة التي أصدرت حفاظا على حقوق المرأة.



وأضافت أنه كان لزاما على الأكاديمية أن تنصت لطلبات المصريات بالخارج، وعليه قمنا بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لإطلاق برنامج تدريب للمصريات بالخارج نهدف من خلاله للتواصل مع المصريين حول العالم عبر منصة الأكاديمية الإلكترونية وتقديم حزم من البرنامج التدريبية عن القيادة والإدارة وأحدث مستجدات الدولة المصرية، مؤكدة ثقتها في أن البرنامج سيكون أحد البرامج الرائدة التي تعتز الأكاديمية بتنفيذها.



من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة: «لطالما كانت سياسة حاكمة لنا أن نولي اهتماما حقيقيا وعلميا لتمكين المرأة المصرية في الداخل والخارج كأحد الروافد التي تقدمها المرأة المصرية بالخارج، لتكون نقطة التقاء وتقارب تخلق قناة حقيقية لشمل ودمج المصريات بالخارج في خطط التنمية الخاصة بالمرأة المصرية كحق أصيل لها كمواطنة مصرية».



ويمكن للمصريات في الخارج بجميع أنحاء العالم الآن التسجيل بالدفعة الأولى لبرنامج «المصريات في الخارج»، وللمزيد من التفاصيل عن البرنامج وشروط التقديم الرجاء زيارة هذا الرابط:



للغة العربية: https://registration.nta.eg/ewap/ar/Prerequisites



للغة الإنجليزية: https://registration.nta.eg/ewap/en/Prerequisites