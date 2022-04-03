عبد الكريم العبدالله



بدأت وزارة الصحة باستقبال طلبات «النقل» الخاصة بموظفي الوزارة بناء على قرار وزير الصحة د.خالد السعيد والذي يقضي بأن تصدر الوزارة حركة التنقلات لكل الموظفين مرة واحدة في كل عام، وذلك في شهر ابريل. واشترطت وزارة الصحة عند تقديم طلب «النقل» أن تكون على النموذج المعتمد مشمولا بموافقة جهتي العمل «المنقول منها والمنقول إليها» وبموافقة الوكيل المساعد المختص، وسيتم رفع الطلبات خلال 15 يوما الأولى من شهر ابريل. وكانت وزارة الصحة قد شكلت لجنة للنظر في طلبات التنقلات للموظفين بين الإدارات المركزية والمناطق الصحية، وستقوم بالبت في الطلبات حسب حاجة العمل، وبما يتوافق مع طبيعة المرافق الصحية، سواء المنقول منها أو اليها، وبما يحقق عدالة التوزيع بقطاعات الوزارة. وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة وتحديد مدى الاستفادة من الموظف طالب النقل للجهة المنقول اليها على ضوء مسماه الوظيفي والمؤهلات والشهادات العلمية الحاصل عليها للحفاظ على حسن أداء الخدمة ومصلحة العمل.