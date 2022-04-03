عادل الشنان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عن إطلاق خدمة طلب واستلام شهادات (لمن يهمه الأمر) الموجه الى كل من بنك الائتمان وبلدية الكويت «اونلاين» عبر تطبيق «سهل» بدءا من الأحد 3 أبريل الجاري، وسيكون باكورة هذا الإنجاز شهادات لمن يهمه الأمر الخاصة بأهالي جنوب خيطان ومدينة المطلاع في الضواحي الأربع التي تمت الموافقة على تسليم أهلها أذونات البناء مؤخرا.



وقامت إدارة العلاقات والعامة والإعلام في المؤسسة بتصميم مقطع فيديو يشرح تفاصيل خطوات التقديم على طلب الشهادات وصولا الى استلامها عبر تطبيق «سهل».