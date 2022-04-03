آلاء خليفة



تقدم أمين سر الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية بدر الحضرم بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد والحكومة الرشيدة، وأعضاء مجلس الأمة، ووزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف، وجميع منتسبي المؤسسات التعليمية والشعب الكويتي والمقيمين بمناسبة شهر رمضان المبارك.



وقال الحضرم: ننتهز المناسبة الطيبة لنعاهد الجميع على بذل المزيد من الجهد والعطاء للنهوض بالعمل والمطالبة بجميع حقوق الإداريين والموظفين لدفع مسيرة التنمية والتطوير داخل المؤسسات التعليمية التي نعول عليها في تخريج كوادر وطنية قادرة على النهوض بجميع القطاعات في البلد لإحداث النهضة المنشودة، وذلك بما لديهم من خبرات أكاديمية وإدارية وفنية واسعة في شتى المجالات والميادين.



وطالب الحضرم مسؤولي المؤسسات التعليمية بالعمل على خلق وتهيئة الأجواء أمام الإداريين والعمل على تطوير وتحديث آليات العمل، بما يتناسب مع ما تشهده المؤسسات التعليمية في مختلف دول العالم، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا.



واختتم الحضرم داعيا المولى عز وجل أن يديم على قيادتنا الرشيدة الصحة وطول العمر وكويتنا الغالية نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية الخير واليمن والبركات.