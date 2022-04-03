اسامة ابو السعود

اعلنت جمعية المحامين الكويتية مواعيد انعقاد جلسات المحاكم "الكلية، الإستئناف، التمييز" خلال شهر رمضان المبارك اعتباراً من اليوم الأحد 3-4-2022.

‏واصدرت الجمعية تعميمها بشأن أوقات العمل الإداري والمراكز الحكومية في مقر جمعية المحامين الكويتية خلال شهر رمضان المبارك.

وجاءت المواعيد كالتالي :



المحكمة الكلية

تنعقد الجلسات الصباحية الساعة 10 صباحاً وتنعقد الجلسات المسائية الساعة 1 ظهراً .

محكمة الإستئناف

الدوائر المنعقدة الساعة 9:30 ستعقد الساعة 10:30 صباحاً

الدوائر المنعقدة الساعة 11

ستعقد الساعة 11:30 صباحاً

الدوائر المسائية المنعقدة الساعة 12 ستعقد الساعة 12:30 ظهراً



محكمة التمييز

الدوائر المنعقدة الساعة 9

ستعقد الساعة 10 صباحاً

الدوائر المنعقدة الساعة 10

ستعقد الساعة 11 صباحاً

الدوائر المنعقدة الساعة 11

ستعقد الساعة 12 صباحاً