اسامة ابو السعود
اعلنت جمعية المحامين الكويتية مواعيد انعقاد جلسات المحاكم "الكلية، الإستئناف، التمييز" خلال شهر رمضان المبارك اعتباراً من اليوم الأحد 3-4-2022.
واصدرت الجمعية تعميمها بشأن أوقات العمل الإداري والمراكز الحكومية في مقر جمعية المحامين الكويتية خلال شهر رمضان المبارك.
وجاءت المواعيد كالتالي :
المحكمة الكلية
تنعقد الجلسات الصباحية الساعة 10 صباحاً وتنعقد الجلسات المسائية الساعة 1 ظهراً .
محكمة الإستئناف
الدوائر المنعقدة الساعة 9:30 ستعقد الساعة 10:30 صباحاً
الدوائر المنعقدة الساعة 11
ستعقد الساعة 11:30 صباحاً
الدوائر المسائية المنعقدة الساعة 12 ستعقد الساعة 12:30 ظهراً
محكمة التمييز
الدوائر المنعقدة الساعة 9
ستعقد الساعة 10 صباحاً
الدوائر المنعقدة الساعة 10
ستعقد الساعة 11 صباحاً
الدوائر المنعقدة الساعة 11
ستعقد الساعة 12 صباحاً