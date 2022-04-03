هنأ رئيس مجلس إدارة جمعية المنابر القرآنية د. محمد الشطي سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والقيادة الحكيمة والشعب الكويتي والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك داعيا الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على الجميع.



وبين الشطي في تصريح صحفي أن شهر رمضان فرصة عظيمة من الفرص التي يتضاعف فيها أجر العمل الصالح لكل مؤمن موحد ، موضحا ان مد يد العون والمساعدة للمسلمين المحتاجين في مشارق الارض ومغاربها واجب إنساني قبل أن يكون واجبا حثت عليه الشريعة الإسلامية.



واوضح د. الشطي ان جمعية المنابر القرآنية طرحت العديد من المشاريع الخيرية الانسانية التي تساعد اخوة لنا في الدين المت بهم ظروف قاسية بعد ان طردوا من ديارهم وهجروا من بلادهم فانقطعب بهم السبل وضاقت بهم الحيل فعاشوا في ظروف غاية في القسوة والشدة وشردوا على الحدود الدولية كلاجئين لامصدر لهم للعيش سوى جهود جمعياتنا وما يجود به عليهم اهل الفضل والاحسان .



وقال الدكتور الشطي لله الحمد وصلت وجبات الافطار التي خصصتها الجمعية ضمن مشروع افطار الصائم (500 فلسا للوجبة الواحدة ) كما انه يتم الان توزيع السلال الغذائية التي ضمنتها الجمعية ضمن مشروع اطعام الطعام في مخيمات اللاجئين السوريين على الحدود السورية التركية .



واضاف د. الشطي قائلا: كما ان هناك الكثير من المشاريع الخيرية الاخرى التي جاري فيها العمل على قدم وساق مثل مشروع توزيع التمور ومشروع رغيف الخبز ومشروع العشر الباقيات وهو مشروع يساهم المتصدق معنا في عشرة مشاريع خيرية ومشروع بادر وازهلها ومشروع الحلقات القرآنية والدروس العلمية بالاضافة الى المشاريع الكبيرة كبناء المساجد وحفر الابار وكفالة الاسر واطعام الطعام ورعاية الايتام بجانب مشاريع دعم ذوي الاحتياجات الخاصة من الكفوفين وفئة الصم والبكم داخل الكويت .



وشكر د. الشطي تفاعل الجمهور الكريم مع مشاريع جمعية المنابر القرآنية داخل الكويت وخارجها واعدا بالمزيد من العطاء والعمل الخيري الذي يصب في صالح الفقراء والمساكين في كل مكان .