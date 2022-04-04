بداح العنزي



أصدرت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس 3 قرارات نقل وندب شملت 5 موظفين كما يلي: ينقل نواف عبدالله محمد عبدالرحمن الكندري من شغل وظيفة مدير إدارة مكتب وزير الدولة لشؤون البلدية لشغل وظيفة مدير إدارة مكتب المتابعة التابع وزير الدولة لشؤون البلدية.



ينقل عبدالله ناصر سالم العكشان من وزارة الاشغال للعمل لدى بلدية الكويت بمكتب وزير الدولة لشؤون البلدية بذات الدرجة.



يندب المذكور أعلاه لشغل وظيفة مدير إدارة مكتب وزير الدولة لشؤون البلدية لمدة سنة على أن تجدد بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية.



ينقل عبدالله محمد عبدالوهاب المفرح من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات للعمل لدى بلدية الكويت بمكتب وزير الدولة لشؤون البلدية بذات الدرجة.



يندب المذكور أعلاه لشغل وظيفة رئيس قسم العلاقات الخارجية ـ إدارة مكتب وزير الدولة لشؤون البلدية لمدة سنة على أن تجدد بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية.