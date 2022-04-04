ذهبت د. عبلة (هدى حسين) إلى المدرسة لتعنف معلمة حفيدها لمنعها إياه من دخول الحمام.. ففوجئت بالمعلمة واسمها «غزوة» وهي لاجئة في شهرها التاسع ومصابة بالطلق فقامت بتوليدها في مكتب المديرة.. وعندما اتصلت د.عبلة بزوج «غزوة» لتهنئته بالمولود اكتشفت أن الزوج هو ابنها نزار الملقب بـ«أبو المقداد» (محمد الرمضان) الذي ينتمي لأحد الأحزاب الإسلامية.. وجاء ذلك مباشرة بعد أن قامت د. عبلة نفسها بتوليد زوجته الثانية (مرام) في المستشفى!… هذا السيناريو دار في أحد المشاهد بمسلسل «من شارع الهرم إلى»..!! في الحلقة الأولى للمسلسل أيضا تكتشف عبلة وهي أم لخمسة أطباء أن اثنين من أبنائها متزوجان في السر بينما الثالث يقدم على الخيانة والرابع يستغل توقيع مريض لإجراء عملية استئصال حساسة.. هذا فضلا عن حادث سير مروع وحريق وغرق.. يعني باختصار المشاهد تحتاج ذاكرة كمبيوتر لحصر الأحداث!