أعلنت حركة طالبان أمس حظرا على زراعة المخدرات في أفغانستان، أكبر منتج للأفيون في العالم.



وجاء في الأمر الذي أصدره الزعيم الأعلى لحركة طالبان هبة الله أخوند زادة أنه «وفقا لمرسوم الزعيم الأعلى لإمارة أفغانستان الإسلامية، يتم إبلاغ جميع الأفغان بأنه من الآن فصاعدا، تم حظر زراعة الخشخاش بشكل صارم في جميع أنحاء البلاد».



كما جاء في الأمر، الذي أعلن في مؤتمر صحافي لوزارة الداخلية في كابول، أنه «إذا خالف أي شخص هذا المرسوم، فسيتم تدمير محصوله على الفور وسيتم التعامل مع المخالف وفقا لأحكام الشريعة».



وأكد الأمر حظر إنتاج أو استخدام أو نقل أي أنواع أخرى من المخدرات.



وقال مزارعون وأعضاء من طالبان لـ «رويترز» إن إنتاج أفغانستان من الأفيون زاد خلال الأشهر الماضية. وفي ذروة الإنتاج عام 2017، قدرت الأمم المتحدة قيمته بنحو 1.4 مليار دولار.



وقال مزارع في هلمند تحدث شريطة عدم نشر هويته إن أسعار الخشخاش ارتفعت بالفعل إلى أكثر من مثليها في الأسابيع القليلة الماضية بسبب شائعات عن أن طالبان ستحظر زراعته. لكنه أضاف أنه بحاجة لزراعة الخشخاش لإعالة أسرته.



وقال «المحاصيل الأخرى ليست مربحة».