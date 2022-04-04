تسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات وانزلاقات أرضية في ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية، أسفرت عن مقتل 14 شخصا على الأقل بينهم 8 أطفال وفقدان 5 آخرين، بحسب ما أعلنت السلطات السبت. وقال مسؤولون إن العواصف ضربت مساحات شاسعة من الساحل الأطلسي للولاية الجنوبية الشرقية وتسببت في انزلاقات أرضية عدة أحدها في مدينة باراتي السياحية ما اسفر عن مقتل امرأة وستة من أطفالها.



وقال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو على فيسبوك إن الحكومة الفيدرالية أرسلت طائرات عسكرية للمساعدة في عمليات الإنقاذ في الولاية التي يبلغ عدد سكانها 17.5 مليون شخص. وبحسب الأرصاد الجوية، يتوقع هطول مزيد من الأمطار في الأيام المقبلة في المنطقة.



وتأتي العواصف بعد ستة أسابيع على مصرع 233 شخصا في فيضانات وانزلاقات أرضية في مدينة بتروبوليس بولاية ريو دي جانيرو أيضا.



لكن هذه المرة المناطق الأكثر تضررا تشمل منتجع باراتي الشهير الذي يشتهر بشوارعه الجذابة ومنازله الملونة.