نسعى لإبراز إبداعات المعاقين والتوسع في خطة العمل الخاصة بهم لتشمل جميع المحافظات

مستمرون في تفعيل حملات الدعم النفسي للمعاقين وأسرهم لمساعدتهم في تجاوز تبعات «كورونا»

عملنا الأساسي يتمحور في متابعة قضايا ذوي الإعاقة وتنظيم حملات للتوعية بحقوقهم

تنظيم ورش عمل متنوعة وجديدة تناسب قدرات ذوي الإعاقة وتواكب متطلبات الحياة العصرية

بشرى شعبان



أكدت رئيسة فريق أصدقاء المعاقين الشيخة سهيلة الصباح ان الرسالة الأساسية التي تحملها ضمن رئاستها للفريق تتمثل في دمج المعاق اجتماعيا بمختلف المجالات، والتركيز على التوعية وتفعيل المواد القانونية الخاصة بذوي الإعاقة في كل الجهات المعنية.



وقالت الشيخة سهيلة الصباح في لقاء خاص مع «الأنباء» انها تسعى لإبراز إبداعات وبطولات ذوي الإعاقة والعمل على توظيفهم في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بالإضافة للاستمرار في حملة الصحة النفسية لمساندتهم وأسرهم في تجاوز تبعات جائحة كورونا، ومتابعة قضاياهم والعمل على ضبط اي إساءة أو مخالفة وفقا للقانون واستنادا للضبطية القضائية، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، نود نبذة عن عمل فريق أصدقاء المعاقين؟



٭ الفريق منبثق من الهيئة العامة لذوي الإعاقة وعمله مساند للهيئة ويسعى للحفاظ على جميع الحقوق الأدبية والمعنوية والصحية لهم، ويضم مجموعة من ذوي الاختصاص يقومون بمتابعة حقوق ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة، ويتمتعون بالضبطية القضائية ضد من يتعدى على حقوق المعاقين، إلى جانب تعريف المجتمع بحقوقهم وإظهار الجانب الإيجابي من إنجازاتهم وبطولاتهم.



ماذا عن عمل الفريق والخاص بالجانب التوعوي في المجتمع؟



٭ نعم، هناك جانب آخر من عمل الفريق يركز على التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة استنادا للماده 68 من القانون 8/2010 الذي يوكل للهيئة تحديد المكلفين بتطبيق أحكام القانون والقرارات الصادرة عنه ومنهم «أصدقاء المعاقين» وبناء عليه تم تشكيل الفريق وحددت مهامه ومنها التوعوية وتشمل:٭ تنظيم حملات توعوية ذات صلة بالانتهاكات التي تقع على الأشخاص ذوي الإعاقة.



٭ تطوير العلاقة مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في مجال تدريب المعاقين.



٭ عمل حملات إعلامية لتنمية الوعي الاجتماعي وتحسين حالات الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق التوعية بحقوقهم التي تحفظ كرامتهم وإنسانيتهم.



٭ عمل دراسات مع جميع الجهات ذات الصلة سواء الحكومية أو الأهلية لتحديد المهن والوظائف الشاغرة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا لاختصاصاتهم وميولهم.



٭ التنسيق مع وزارة الإعلام لتوفير مترجم للغة الإشارة بوسائل الإعلام المرئية سواء البرامج الإخبارية أو جلسات مجلس الأمة والمؤتمرات.



٭ إقامة دورات تدريبية وندوات لتأهيل المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة.



ماذا عن الخدمات المقدمة لأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وما نسبة رضاكم عنها؟



٭ قانون ذوي الإعاقة وقانون إنشاء الهيئة ينص على تطبيق وتفعيل المواد لذوي الإعاقة من المواطنين، بالإضافة لأبناء الكويتية من زوج غير كويتي في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة بأحكام القانون، كما شمل غير الكويتيين الذي لديهم قرار من وزير الداخلية بمعاملتهم معاملة الكويتيين.



الضبطية القضائية



ذكرتم ان الفريق يمتلك صفة الضبطية القضائية، فهل يحق لهم التدخل في حالات الإساءة للمعاق داخل المنزل؟



٭ يقوم الفريق برصد الانتهاكات التي تقع في حق الأشخاص ذوى الإعاقة وفقا للمهام الإجرائية ومنها:



- تحديد المسؤولين عن تلك الانتهاكات واتخاذ القرارات بشأنها.



- التحقق من مدى التزام المكلف بالرعاية بواجباته نحو المعاق وذلك من خلال الزيارات الميدانية للشخص.



- رصد تجاوزات استخدام المواقف الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق وتحرير المخالفات المرورية بهذا الخصوص.



- التأكد من التزام الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي بمدى التزامهم بتشغيل النسبة المحددة من الأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن رفضهم دون عذر مقبول لذلك.



ما العقوبات المقررة قانوناً في حال الإساءة للمعاق؟



٭ ورد في القانون رقم 8/2010 فصل كامل بعنوان «العقوبات» ونص على ان الجزاء الجنائي يقع على كل من يرتكب أحد الأفعال ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وتناول عقاب كل من ارتكب تزويرا في بطاقة إعاقة او استعملها مع علمه بتزويرها، ومن أبدى أو قدم بيانات غير صحيحة أمام الجهة المختصة أو أخفى معلومات بقصد الإفادة دون وجه حق بالحقوق والمزايا المقررة بهذا القانون، ومن ساعد شخصا من غير ذوي الإعاقة في انتحال صفة معاق، ومن استغل وظيفته في الهيئة لتحقيق مصالح شخصية له او لأي جهة له بها علاقة مباشرة او غير مباشرة بالحبس الذي لا يتجاوز 10 سنوات والغرامة التي لا تتجاوز ألفي دينار، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.



وأيضا الحبس واسترداد ما صرف دون وجه حق، بالإضافة إلى عقوبة جزائية تتمثل في الغرامة التي تعادل قيمة المبلغ الذي صرفه دون وجه حق وذلك دون الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها قانون الجزاء، وتلك العقوبات توقع على من انتحل صفة معاق، وهناك الحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تتعدى ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص يكلف برعاية أحد الأشخاص ذوي الإعاقة ويهمل في القيام بواجباته نحوه أو اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات او امتنع عن القيام بالتزاماته، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 3 آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على هذا الإهمال إلحاق ضرر بالمعاق، أما إذا نشأ عن ذلك وفاة الشخص تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العودة خلال 3 سنوات من تاريخ الحكم النهائي.



وهناك أيضا الحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة إعاقة دون ان يكون له الحق في ذلك، والحبس مدة لا تتجاوز شهرا وغرامة لا تتجاوز مائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم المواقف الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق، وفي حالة العودة يجوز للمحكمة ان تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لا تتجاوز الشهر.



ما رسالتك وهدفك الأساسي من خلال قيادتك لـ «أصدقاء المعاقين»؟



٭ رسالتي وهدفي الأساسي إنساني وخدمة أبنائنا ذوي الإعاقة بالإضافة إلى تقديم الخبرة في مجال ذوي الإعاقة، بهدف تطوير العمل والتنمية البشرية للمعاقين وفقا للمعايير العالمية إلى جانب إبراز إبداعاتهم وإنجازاتهم في المجتمع وإشراك الأبطال من ذوي الإعاقة في المناسبات ومشاركتهم فرحتهم.



ماذا عن تعاون الفريق مع الجهات الحكومية؟



٭ بالتأكيد هناك تعاون مع كل الجهات ذات الصلة والعلاقة بقضايا ذوي الإعاقة، وهناك عمل مشترك مع الجهات الحكومية والمؤسسات لتسهيل توظيف المعاق حسب قدراته وشهادته، ولدينا طموح لعمل ورش متنوعة وجديدة حسب متطلبات الحياة.



وبالنسبة للإناث من ذوي الإعاقة فلدينا برنامج خاص لدعمهم كجزء من المجتمع ويشمل خدمات متنوعة وورش الحياكة والتطريز والصناعة وذلك لمساندتهم وتمكينهم في الاعتماد على النفس وكسب الرزق.



هل ترون أن الأشخاص ذوي الإعاقة في الخليج يتمتعون بكامل حقوقهم؟



٭ بالنسبة للحقوق تعتمد على قانون كل دولة وسياستها وأنا أتمنى ان نصل لمرحلة موحدة بالإضافة لتخفيف العبء عن المعاق في الخليج وإسقاط فاتورة الكهرباء والماء والتعامل الموحد في كل خدمات الطيران الخليجية.



هل تقومون بالتركيز على فئة محددة من ذوي الإعاقة؟



٭ الإعاقات كلها محل اهتمامي ولكن هناك فئات تحتاج لمساندة ودعم، لاسيما أثناء خروجهم من المنازل وعدم تعرضهم للأذى وهنا نتعاون مع رجال الأمن لمساندتهم.



خلال «كورونا» كانت هناك حملة للصحة النفسية لدعم ذوي الإعاقة، هل ما زلتم مستمرين بها بعد انحسار الجائحة؟



٭ هناك اتفاقية مع معهد البناء البشري، ومستمرون في الاهتمام بالصحة النفسية للمعاق بعد «كورونا» وهذه الحملة انطلقت خلال الأزمة، وقريبا سيكون هناك تفعيل لعمل اللجان وخدمة «الكول سنتر»، خاصة ان ذوي الإعاقة وأسرهم مازالو يعانون من تبعات الجائحة، ونحن مستمرون معهم من خلال تفعيل خطة عمل تهتم بالمعاق وأسرته في الجانب النفسي.



وسنعمل على تعويض ذوي الإعاقة عن سنوات الجائحة عبر تخصيص أنشطة متنوعة لإدخال السعادة في نفوسهم كما نعمل على تحقيق الدمج الاجتماعي بجميع المجالات والاهتمام بالناحية التعليمية والصحية عبر حملات توعوية للمجتمع وإشراكهم بكل البرامج والندوات الخاصة بهم.



التعاون مع الجمعيات



ماذا عن التعاون مع جمعيات النفع العام المهتمة بشؤون ذوي الإعاقة؟



٭ نعم هناك تعاون مع الجمعيات المهتمة بشؤون ذوي الإعاقة بالإضافة إلى الأندية الرياضية وجميع الجهات الحكومية والأهلية وهناك دور مهم لها في تحقيق الدمج الاجتماعي بكل المجالات.



هل يضم «أصدقاء المعاقين» فرقا في كل أفرع الهيئة بمختلف المحافظات؟



٭ خطة عمل الفريق تتضمن التواجد لخدمة أبنائنا ذوي الإعاقة في كل المحافظات وهي مفعلة ونعمل بالتعاون مع مختلف المحافظات والجهات الحكومية والأهلية.



كيف يمكن المتواصل مع الفريق؟



٭ يوجد خط مباشر على مدار الساعة لتقديم اي شكوى او استفسار او اقتراح للفريق، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.



كلمة أخيرة تريدين توجيهها؟



٭ لابد من توجيه الشكر لجريدة «الأنباء» وكل وسائل الإعلام على حرصهم الدائم على التواجد في الأنشطة الخاصة وتسليط الضوء على إبداعات أبنائنا من ذوي الإعاقة.