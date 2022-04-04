افتتحت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية قرية سكنية نموذجية مكونة من 50 مسكنا مع مرافقها لإيواء النازحين في مديرية (الخوخة) بمحافظة (الحديدة) الساحلية غربي اليمن ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة منذ سبع سنوات.



وقال رئيس (مؤسسة التواصل للتنمية) المنفذة للمشروع رائد إبراهيم لـ «كونا» إن قرية (التآخي 5) السكنية النموذجية تضم 50 مسكنا يتكون كل منها من غرفتين وحمام وفناء إضافة إلى مدرسة مكونة من 4 فصول دراسية وغرفتين للإدارة مع كامل التجهيزات من طاولات وسبورات ومستلزمات تعليمية.



واضاف ابراهيم أن القرية تشمل أيضا مركزا صحيا بتجهيزاته الطبية إضافة الى مسجد وبئر ارتوازية تعمل بالطاقة الشمسية ومستلزمات الايواء من فرش وبطانيات وأدوات الطبخ لكل الاسر الساكنة.



واشار الى ان مشروع القرية التي مولت بناءها الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية بالتعاون مع (فريق التآخي التطوعي) بالكويت يهدف الى ايواء النازحين في مساكن ملائمة تقيهم تقلبات الطقس والظروف القاسية خصوصا مع حلول فصل الصيف شديد الحرارة والرطوبة في المناطق الساحلية.



من جانبه، أشاد مدير مديرية (الخوخة) سالم عليان في تصريح صحافي بالجهود الكبيرة التي تقدمها الكويت في دعم وتسكين النازحين في الساحل الغربي وتقديم الرعاية الصحية لهم ودعم تعليمهم ودعم قطاع المياه في المحافظة بشكل عام.



وقال عليان ان جهود الكويت في دعم الشعب اليمني تمتد لعقود طويلة وزادت في الاعوام الاخيرة من خلال المساعدات الانسانية المؤثرة التي تقدمها لتخفيف معاناة اليمنيين في الظروف الراهنة التي يمرون بها.



وأعرب عن جزيل الشكر والتقدير للكويت وللهيئة الخيرية الاسلامية العالمية و(فريق التآخي التطوعي) على عطائهم الدائم ومساعدتهم المستمرة للشعب اليمني.