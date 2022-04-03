شاركت الإدارة العامة للجمارك في اجتماع هيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس الثامن والعشرين، والذي عُقد بالأمانة العامة في عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة - الرياض بتاريخ 2022/3/30، حيث ترأس الوفد المشارك مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان عبدالعزيز الفهد.

وقد ناقش الاجتماع الإجراءات التي تمت بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في لقائه التشاوري السابع عشر- مايو (2017) لإنهاء كافة الاجراءات ومتطلبات الفسح وتحديد المسارات الخاصة والاطلاع على نتائج الزيارة الميدانية للمنافذ الجمركية البينية وبرنامج تطوير الموانئ الجمركية للدول الأعضاء.

من ناحية أخرى، تم اعتماد البرنامج الزمني للخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي (2024) تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى بدورته (42) في الرياض، والاتفاق على رفع مشروع النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي للجنة التعاون المالي والاقتصادي لإقراره.



هذا، وقد تم اعتماد التوصيات الصادرة من محضر اجتماع (46) للجنة القانون الجمركي الموحد لدول المجلس كالموافقة على انضمام الدول الأعضاء للملحق (B2) من اتفاقية (اسطنبول) الخاص بالمعدات المهنية والمعدات الخاصة بالصحافة أو اذاعة الصوت أو الصورة التلفزيونية، واعتماد محاضر اجتماعات (71،72) للجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي التي وردت فيها دراسة توحيد آلية الإجراءات الجمركية الخاصة لشحنات الأسلحة والشحنات ذات الخطورة العالية مثل (المواد المتفجرة أو الكيميائية الخطرة وآلية تنقلها بين الدول الأعضاء)، ومناقشة تطوير البيان الجمركي لدول المجلس والتوصية بمناسبة الضوابط المقترحة لرد الرسوم الجمركية المحولة بالخطأ في إطار نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية من الناحية الإجرائية، وكذلك تمت مناقشة واعتماد محاضر اجتماعات لجنة النظام المنسق (63،64،65) ومحاضر (8،9) للجنة تسوية وتحويل الرسوم الجمركية ومحاضر 8،9 لفريق المشغل الاقتصادي المعتمد، والموافقة على التوصية الخاصة بقيام إدارات الجمارك بالدول الأعضاء بالتنسيق المباشر مع الجهات المعنية بالقيود غير الجمركية على مستوى الدول لمراجعة قوائمها للسلع المقيدة والاتفاق على عقد اجتماع خلال شهر يونيو المقبل بين إدارات الجمارك والجهات الحكومية الأخرى (الصحة - البيئة - الزراعة) للاتفاق على قوائم سلع مقيدة وموحدة للدول الأعضاء والاتفاق على إنشاء مجموعة بريدية لضباط لاتصال لتطوير آلية معالجة قضايا التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، والاتفاق على رفع محضر اجتماع الفريق المكلف بمتابعة دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية ونتائج الدراسة إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي بعد إبداء الدول مرئياتها، وتمت التوصية بمتابعة نتائج اللقاء المشترك بين هيئة الاتحاد الجمركي والقطاع الخاص وتم الاطلاع على مستجدات الدراسات التي تعدها الأمانة العامة ذات الصلة بالمجال الجمركي.